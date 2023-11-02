Обрад Фимич о дебюте Алексея Шведа в Китае: «Провел первую игру с апреля и действовал очень уверенно»

Теги Алексей Швед чемпионат Китая Обрад Фимич Баскетбол

Агент Алексея Шведа Обрад Фимич считает, что российский защитник успешно дебютировал за китайский «Шаньси», набрав 20 очков и сделав 15 передач в матче против «Шаньдуна» (114:117).

«Алексей провел первую игру с апреля и действовал очень уверенно. Набрал 20 очков, сделал 15 передач. Это хороший результат в любой лиге.

Уверен, что с каждым матчем его игра будет только улучшаться. Сложно показывать свой максимум после долгого перерыва. К тому же, в чемпионате Китая другой стиль баскетбола, более индивидуальный. К нему надо привыкнуть. Сможет ли Алексей претендовать на попадание на Матч звезд CBA? Будем надеяться на это.

Жаль, что команда уступила в дебютном матче Леши. Догоняли всю игру и были близки к тому, чтобы сравнять счет в концовке. Кстати, «Шаньдун» интересовался кандидатурой Шведа, но мы отказались от контракта с ним», – сказал Фимич.

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, кроме баскетбола?

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