Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Астана», «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»

В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся два матча.

Московский ЦСКА примет казахстанскую «Астану», « » дома сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 3-1, Самара – 4-2, Руна – 4-2, Зенит – 4-3, Енисей – 4-3, – 2-1, Нижний Новгород – 3-2, Уралмаш – 3-3, Парма – 2-4, – 2-4, МБА – 2-4, Автодор – 1-5, Минск – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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