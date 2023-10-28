Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Астана», «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»
В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
Московский ЦСКА примет казахстанскую «Астану», «Самара» дома сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 14.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «Дворец спорта»
Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 3-1, Самара – 4-2, Руна – 4-2, Зенит – 4-3, Енисей – 4-3, Астана – 2-1, Нижний Новгород – 3-2, Уралмаш – 3-3, Парма – 2-4, Локомотив-Кубань – 2-4, МБА – 2-4, Автодор – 1-5, Минск – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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