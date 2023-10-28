Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Астана», «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Астана Самара Баскетбол

В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

Московский ЦСКА примет казахстанскую «Астану», «Самара» дома сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Астана
Дата проведения
28 октября, 14.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Самара – Локомотив-Кубань
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 3-1, Самара – 4-2, Руна – 4-2, Зенит – 4-3, Енисей – 4-3, Астана – 2-1, Нижний Новгород – 3-2, Уралмаш – 3-3,  Парма – 2-4, Локомотив-Кубань – 2-4, МБА – 2-4, Автодор – 1-5, Минск – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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