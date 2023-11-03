Эмил Райкович: «Уралмаш» хорошо организован и играет с высоким уровнем энергии»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Уралмаш Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Для клуба из Екатеринбурга это исторический период, поскольку они вернулись в высший дивизион российского баскетбола, и теперь в город приезжают известные команды, чтобы порадовать болельщиков. В городе большие традиции как в мужском, так и в женском баскетболе, люди здесь понимают игру, поэтому ожидаем отличной атмосферы в зале. Думаю, игра будет интересной.

Мы прекрасно знаем, насколько хорош «Уралмаш» не только потому, что они впечатляюще начали сезон, но и потому, что встречались в предсезонке. Эта команда хорошо организована и играет с высоким уровнем энергии, в котором мы должны не уступать в первую очередь», – заявил Райкович.

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