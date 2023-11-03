Эмил Райкович: «Я первый раз в Екатеринбурге, и мне очень понравилось. Заполненная арена, много фанатов»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Уралмаш Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович на пресс-конференции после выездной победы над «Уралмашем» отдал должное сопернику.

«Прежде всего хотел бы сказать, что сегодня получилась очень интересная игра. Заполненная арена, много фанатов, приятно играть. Я первый раз в Екатеринбурге, и мне очень понравилось.

Хотел бы выразить свое уважение к «Уралмашу», они сегодня достойно бились, и в целом очень хорошо начали сезон – выиграли очень много важных матчей.

Что касается моей команды, мы понимали важность этой игры. Нам было непросто сегодня играть – много травмированных игроков. Я благодарен своим игрокам за сегодняшнюю игру», – сказал специалист после игры.

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