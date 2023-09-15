Кэм Уитмор: «Самым большим вдохновением для меня является Леброн»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА Кэм Уитмор Баскетбол

MVP Летней лиги и 20-й номер драфта-2023 Кэм Уитмор рассказал, на кого из игроков НБА он равняется больше всего.

«Самым большим вдохновением для меня, наверное, является Леброн. То, как он остается самим собой на площадке и за ее пределами с самого начала карьеры. Как вокруг него была вся эта шумиха, но он не обращал на нее внимания и просто оставался верен своей цели.

И до сих пор, не обращая внимания на все эти разговоры со стороны, он остается скромным, делает все необходимое за пределами площадки, а в конце дня возвращается и продолжает играть – и в 38 лет. По-прежнему бегает с молодыми парнями, так что это просто нереально – видеть человека, которого необходимо выделять и на которого нужно равняться», – сказал Уитмор в интервью Playmaker.

«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности

А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»

Перемен! «Детройт»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий