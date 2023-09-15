Кэм Уитмор: «Самым большим вдохновением для меня является Леброн»

MVP Летней лиги и 20-й номер драфта-2023 Кэм Уитмор рассказал, на кого из игроков он равняется больше всего.

«Самым большим вдохновением для меня, наверное, является . То, как он остается самим собой на площадке и за ее пределами с самого начала карьеры. Как вокруг него была вся эта шумиха, но он не обращал на нее внимания и просто оставался верен своей цели.

И до сих пор, не обращая внимания на все эти разговоры со стороны, он остается скромным, делает все необходимое за пределами площадки, а в конце дня возвращается и продолжает играть – и в 38 лет. По-прежнему бегает с молодыми парнями, так что это просто нереально – видеть человека, которого необходимо выделять и на которого нужно равняться», – сказал Уитмор в интервью Playmaker.

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