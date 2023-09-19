Леброн Джеймс выложил фотографию из своего дома. В кадр попали четыре чемпионских трофея
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выложил в социальных сетях фотографию из своего дома.
На фотографии запечатлен телевизор с трансляцией НФЛ и футболистом Майлзом Гарреттом.
В кадр также попали четыре чемпионских трофея НБА, которые выиграл за карьеру 38-летний Джеймс.
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Соцсети Леброна Джеймса
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