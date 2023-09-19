Звездный форвард « » выложил в социальных сетях фотографию из своего дома.

На фотографии запечатлен телевизор с трансляцией НФЛ и футболистом Майлзом Гарреттом.

В кадр также попали четыре чемпионских трофея , которые выиграл за карьеру 38-летний Джеймс.

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