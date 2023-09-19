Леброн Джеймс выложил фотографию из своего дома. В кадр попали четыре чемпионских трофея

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото соцсети Майлз Гарретт Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выложил в социальных сетях фотографию из своего дома.

На фотографии запечатлен телевизор с трансляцией НФЛ и футболистом Майлзом Гарреттом.

В кадр также попали четыре чемпионских трофея НБА, которые выиграл за карьеру 38-летний Джеймс.

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Соцсети Леброна Джеймса

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1 комментарий

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Scrubs
Классная новость о фотографии. Рассказали максимально подробно. Добавьте описание цветовой палитры в новости, хотелось бы закрывать глаза и самому представлять что там и как
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+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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