Адам Сильвер заявил, что НБА рассматривает возможность возврата к формату Матча всех звезд «Восток против Запада».
Комиссионер НБА Адам Сильвер в эфире ESPN сказал, что лига рассматривает возможность возвращения к проведению Матча всех звезд в формате «Восток против Запада».
Если лига решит сменить формат, на Матче всех звезд больше не будет драфта.
Журналисты The Athletic Шэмс Чарания и Майк Воркунов сообщали в мае, что лига рассматривает возможность возврата к старому формата Матча звезд. Изменения в нынешнем формате были темой обсуждения на недавних заседаниях Совета управляющих и генеральных менеджеров.
В новом сезоне «Селтикс» пойдут за титулом. И команды лучше у них не будет
4 комментария