Адам Сильвер заявил, что НБА рассматривает возможность возврата к формату Матча всех звезд «Восток против Запада».

Теги НБА Матч всех звезд НБА Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер в эфире ESPN сказал, что лига рассматривает возможность возвращения к проведению Матча всех звезд в формате «Восток против Запада».

Если лига решит сменить формат, на Матче всех звезд больше не будет драфта.

Журналисты The Athletic Шэмс Чарания и Майк Воркунов сообщали в мае, что лига рассматривает возможность возврата к старому формата Матча звезд. Изменения в нынешнем формате были темой обсуждения на недавних заседаниях Совета управляющих и генеральных менеджеров.

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4 комментария

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Сергей Пузанков
Изменения ради изменений.
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Teahupoʻo
Лучше, чем было, но без дополнительных мер это про "передвигать кровати", чем про решение проблемы
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Никита Анохин
изменения должны привести к увеличению зрелещности мвз, а не изменения ради изменений
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