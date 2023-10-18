Адам Сильвер заявил, что НБА рассматривает возможность возврата к формату Матча всех звезд «Восток против Запада».

Комиссионер НБА Адам Сильвер в эфире ESPN сказал, что лига рассматривает возможность возвращения к проведению всех звезд в формате «Восток против Запада».

Если лига решит сменить формат, на Матче всех звезд больше не будет драфта.

Журналисты The Athletic Шэмс Чарания и Майк Воркунов сообщали в мае, что лига рассматривает возможность возврата к старому формата Матча звезд. Изменения в нынешнем формате были темой обсуждения на недавних заседаниях Совета управляющих и генеральных менеджеров.

В новом сезоне «Селтикс» пойдут за титулом. И команды лучше у них не будет