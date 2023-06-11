НБА рассматривает возможность изменения формата Матча всех звезд

Теги НБА Матч всех звезд НБА Адам Сильвер Баскетбол

НБА рассматривает возможность введение нового формата Матча всех звезд, при котором сборная США будет соперничать со сборной остального мира, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Новость появилась после заседания комитета НБА по проведению соревнований, на котором комиссионер лиги Адам Сильвер предложил возможную смену формата Матча всех звезд.

С 2017 года Матч всех звезд проходит в формате противостояния двух капитанов. Два игрока, которые получили наибольшее количество голосов в своих конференциях, становятся капитанами команд и в формате драфта выбирают себе игроков, независимо от принадлежности к конференции.

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5 комментариев

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Birdman NBA
Ответ pichot
Преимущество своей площадки в финале.
глупое решение, нарушающие спортивные принцыпы. с чего бы это команду лишать преимущества, которое добывалось на протяжении 82 двух матчей. из-за выставочного матча. При этом в команде вышедшей в финал может и не быть игроков сыгравших на МВЗ в данный год(травмы и т.д) . Т.е команда может лишиться права на домашнюю площадку в финале из-за события на которое, эта команда никак не могла повлиять.
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Хомяк Бу
Не думаю что они на такое пойдут, но я бы хотел посмотреть как они будут играть, когда контрактное условие про попадание на мвз будет засчитываться только у тех кто победил.
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