НБА рассматривает возможность изменения формата Матча всех звезд

НБА рассматривает возможность введение нового формата всех звезд, при котором сборная США будет соперничать со сборной остального мира, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Новость появилась после заседания комитета НБА по проведению соревнований, на котором комиссионер лиги предложил возможную смену формата Матча всех звезд.

С 2017 года Матч всех звезд проходит в формате противостояния двух капитанов. Два игрока, которые получили наибольшее количество голосов в своих конференциях, становятся капитанами команд и в формате драфта выбирают себе игроков, независимо от принадлежности к конференции.

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