Адам Сильвер не исключил возможность введения формата Команда США – Команда Мира на Матче всех звезд

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал о возможных изменениях в формате проведения всех звезд.

«Идея не нова. Когда она возникла, мы думали, что дисбаланс будет не из-за конкуренции на паркете, а из-за справедливости по отношению к игрокам. Даже сейчас, по мере роста, чуть более 25% наших игроков родились за пределами США. Так что, если вы выбираете игроков из 25%, а другую команду из 75%, это может быть несправедливо.

Мы, конечно, не собираемся делать это в следующем году в Индианаполисе – должны обсудить это с профсоюзом игроков, но я думаю, что поскольку баскетбол становится все более глобально распространенным с еще одним международным MVP в этом сезоне, мы должны рассмотреть этот вариант. Думаю, что болельщики будут в огромном восторге, да и игрокам это понравится», – сказал Сильвер в преддверии 3-й игры финала.

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