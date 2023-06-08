Адам Сильвер не исключил возможность введения формата Команда США – Команда Мира на Матче всех звезд

Теги НБА Матч всех звезд НБА Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал о возможных изменениях в формате проведения Матча всех звезд.

«Идея не нова. Когда она возникла, мы думали, что дисбаланс будет не из-за конкуренции на паркете, а из-за справедливости по отношению к игрокам. Даже сейчас, по мере роста, чуть более 25% наших игроков родились за пределами США. Так что, если вы выбираете игроков из 25%, а другую команду из 75%, это может быть несправедливо.

Мы, конечно, не собираемся делать это в следующем году в Индианаполисе – должны обсудить это с профсоюзом игроков, но я думаю, что поскольку баскетбол становится все более глобально распространенным с еще одним международным MVP в этом сезоне, мы должны рассмотреть этот вариант. Думаю, что болельщики будут в огромном восторге, да и игрокам это понравится», – сказал Сильвер в преддверии 3-й игры финала.

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3 комментария

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rusty13
Было бы прикольно!) Старт у иностриков был бы мощь, покруче даже, чем у США, я думаю)
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quznez
Как вариант: пригласить звёзд из европ за некоторую денежку. Плюс к интересу к уик-энду.
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uncledrew
Ответ rusty13
Было бы прикольно!) Старт у иностриков был бы мощь, покруче даже, чем у США, я думаю)
Вот именно, если американцы влетят, даже на выставочном матче, что скажет американский зритель
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