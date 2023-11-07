Форвард « » смазал бросок, который мог принести команде победу над « ».

Реддиш получил возможность для свободного броска после скидки . Он атаковал на последних секундах при «-1», но промахнулся.

«Хит» в итоге победили 108:107.

За 29 минут Реддиш набрал 7 очков при 2 из 5 с игры.

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