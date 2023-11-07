Кэм Реддиш смазал бросок, который мог принести «Лейкерс» победу над «Майами»
Форвард «Лейкерс» Кэм Реддиш смазал бросок, который мог принести команде победу над «Майами».
Реддиш получил возможность для свободного броска после скидки Леброна Джеймса. Он атаковал на последних секундах при «-1», но промахнулся.
«Хит» в итоге победили 108:107.
За 29 минут Реддиш набрал 7 очков при 2 из 5 с игры.
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Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА
Много раз тут писали про игроков, которые лезут в краску на 2-3 и обцыраются, что они дураки и нужно было скидывать на свободного. Но когда касается Леброна, то нужно самому переть, как идиоту.
Сам бы решил и все.
Если только специально это делает, чтобы показать, с какими мертвецами играет.