Кэм Реддиш смазал бросок, который мог принести «Лейкерс» победу над «Майами»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Баскетбол - видео Кэм Реддиш Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Кэм Реддиш смазал бросок, который мог принести команде победу над «Майами».

Реддиш получил возможность для свободного броска после скидки Леброна Джеймса. Он атаковал на последних секундах при «-1», но промахнулся.

«Хит» в итоге победили 108:107.

За 29 минут Реддиш набрал 7 очков при 2 из 5 с игры.

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Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА

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10 комментариев

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Cubs-V
Ответ vzi
Зачем Лёба отдал последний бросок? Сам бы решил и все. Если только специально это делает, чтобы показать, с какими мертвецами играет.
Ага, против Батлера и Бэма... Все правильно сделал.
Много раз тут писали про игроков, которые лезут в краску на 2-3 и обцыраются, что они дураки и нужно было скидывать на свободного. Но когда касается Леброна, то нужно самому переть, как идиоту.
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Pipa23King
Ответ Pipa23King
Леброн конечно великий, и можно бесконечно поражаться его спортивным долголетием, уникальным физическим данными, восхищаться количеству рекордов, но не стоит забывать, что бросок на последней секунде он доверит, прости господи, Кему Редишу :)
Правда к тому моменту дед отбегал почти 38 минут!
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Вальдано
И здесь деда уделали. 😀
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vzi
Зачем Лёба отдал последний бросок?
Сам бы решил и все.
Если только специально это делает, чтобы показать, с какими мертвецами играет.
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Брэд Либил
однажды Левкин написал не "бросок на победу" и у него даже не отвалилась жопа
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Илья Петров
В точке приземления Ривза нужно дописать best FLOPER. Такой трудяга, но все перечеркивает своим постоянным флопом. В каждом действии так и норовит куда ни будь отлететь покартинней и подальше.
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Донован хозяин НБА
В следующем сезоне Реддиш будет мазать броски в чемпионате Китая на пару с Хейсом
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gippilol
Ответ vzi
Зачем Лёба отдал последний бросок? Сам бы решил и все. Если только специально это делает, чтобы показать, с какими мертвецами играет.
Все шикарно сделал, защиту стянул, мяч не передержал, пас прямо в руки свободному игроку выдал. Что поделать, если они реально мертвые и не попадают даже такое
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vzi
Ответ Cubs-V
Ага, против Батлера и Бэма... Все правильно сделал. Много раз тут писали про игроков, которые лезут в краску на 2-3 и обцыраются, что они дураки и нужно было скидывать на свободного. Но когда касается Леброна, то нужно самому переть, как идиоту.
Сделал бы fade away до сближения с Бэм Одебайо.
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