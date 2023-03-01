33 очка и 15 подборов Янниса Адетокумбо помогли «Бакс» одержать 15-ю победу подряд

«Милуоки» во вторник продлил свою серию до 15 побед подряд, обыграв в гостях « » со счетом 118:104.

Лидер «Бакс» набрал 33 очка (15 из 27 с игры), сделал 15 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 5 потерь за 28,5 минуты на площадке.

Лучшим в составе «Нетс» стал новобранец команды , который отметился 31 очком, 5 передачами, 2 подборами и 2 перехватами.

«Бакс» не потерпели ни одного поражения в феврале (10-0) и сместили «Селтикс» с первого места в таблице регулярного чемпионата НБА. Яннис вернулся в строй, пропустив воскресную домашнюю победу над «Финиксом» из-за ушиба правой четырехглавой мышцы.

У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?