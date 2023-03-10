Брук Лопес установил рекорд карьеры по количеству блок-шотов в одном матче – 9

Центровой « » набрал 24 очка, сделал 10 подборов и 9 блок-шотов в победном матче против « » (118:113).

34-летний центровой установил личный рекорд карьеры по количеству блок-шотов в одном матче. Также это рекорд нынешнего сезона .

«Бакс» провели второй матч подряд без своего лидера , который не играл из-за боли в правой руке.

Лопес реализовал 10 из 20 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 1 из 2 с линии штрафных, а также отметился 3 передачами и 1 перехватом.

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