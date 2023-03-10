Брук Лопес установил рекорд карьеры по количеству блок-шотов в одном матче – 9

Теги Милуоки Бруклин НБА видео Брук Лопес Яннис Адетокумбо Баскетбол

Центровой «Милуоки» Брук Лопес набрал 24 очка, сделал 10 подборов и 9 блок-шотов в победном матче против «Бруклина» (118:113).

34-летний центровой установил личный рекорд карьеры по количеству блок-шотов в одном матче. Также это рекорд нынешнего сезона НБА.

«Бакс» провели второй матч подряд без своего лидера Янниса Адетокумбо, который не играл из-за боли в правой руке.

Лопес реализовал 10 из 20 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 1 из 2 с линии штрафных, а также отметился 3 передачами и 1 перехватом.

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3 комментария

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Александр Спирин
Красава. Что эти коротыши себе позволяют.
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Марсель Объелся
Обалдеть, человеку 35 через три недели... лучший защищяющийся игрок сезона на мой взгляд
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Артем Андреев
Бгг, кто бы мог подумать, что старина Брук на 35 году жизни будет претендовать на DPOY?
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