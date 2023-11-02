Леброн Джеймс поприветствовал Джеймса Хардена на матче с «Клипперс»

Форвард « » обнялся с разыгрывающим во время матча с « » (130:125 OT).

MVP-2018 стал игроком «парусников» вчера после обмена из «Филадельфии».

Джеймс в победном матче записал в свой актив 35 очков, 12 подборов и 7 передач.

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?