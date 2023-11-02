Леброн Джеймс поприветствовал Джеймса Хардена на матче с «Клипперс»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обнялся с разыгрывающим Джеймсом Харденом во время матча с «Клипперс» (130:125 OT).
MVP-2018 стал игроком «парусников» вчера после обмена из «Филадельфии».
Джеймс в победном матче записал в свой актив 35 очков, 12 подборов и 7 передач.
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