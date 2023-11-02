Леброн Джеймс поприветствовал Джеймса Хардена на матче с «Клипперс»

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Баскетбол - видео Джеймс Харден Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обнялся с разыгрывающим Джеймсом Харденом во время матча с «Клипперс» (130:125 OT).

MVP-2018 стал игроком «парусников» вчера после обмена из «Филадельфии».

Джеймс в победном матче записал в свой актив 35 очков, 12 подборов и 7 передач.

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?

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1 комментарий

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Vagant
ЛеБрон в этом сезоне: 24,6 PPG, 9,0 RPG, 6,6 APG, 1,4 SPG, 1,0 BPG, 2,2 3PM
Это наибольшее количество PPG, RPG, APG, SPG, BPG и 3PM у игроков в истории лиги за 21-й сезон.
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