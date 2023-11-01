Харден и Такер побывали в раздевалке «Клипперс»

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Защитник Джеймс Харден и форвард Пи Джей Такер во вторник впервые побывали в раздевалке «Клипперс».

Ранее в этот день стало известно, что «Филадельфия» обменяет двух игроков в «Клипперс».

На арене Crypto.com Arena баскетболистов встретил президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк. Он провел их в раздевалку, где с Харденом тепло пообщался его экс-одноклубник по «Оклахоме» и «Хьюстону» Расселл Уэстбрук.

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3 комментария

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гайка и болт
Борода так неуверенно зашёл, как будто на стриптиз первый раз)
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