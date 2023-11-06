Терэнс Мэнн о видео, на котором он игнорирует Хардена: «Все было не так»

Теги Клипперс НБА Баскетбол - видео Джеймс Харден Терэнс Мэнн Баскетбол

Защитник «Клипперс» Терэнс Мэнн прокомментировал видео с первым посещением Джеймсом Харденом раздевалки калифорнийской команды.

Хардена тепло поприветствовал Расселл Уэстбрук, а Мэнн сидел на своем месте, не обращая на звездного новобранца никакого внимания.

«Все злятся из-за того видео, но все было не так. Харден перед этим уже заходил в раздевалку. Все с ним поздоровались и все такое. На видео был момент, когда он в первый раз увидел именно Расса. Мы же с ним уже пообщались, все были рады.

Я знаю Джеймса на протяжении лет. Рад играть с ним за одну команду», – заявил Мэнн.

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