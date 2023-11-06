Джейсон Тейтум и Стефен Карри – лучшие игроки второй недели НБА
Легкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признаны лучшими игроками второй недели сезона-2023/24 НБА в своих конференциях.
«Уорриорз» выиграли три из четырех встреч. Карри набирал в среднем 30,3 очка, 5 подборов и 4,8 передачи, реализуя 57,4% с игры и 52,3% из-за дуги (11 попыток).
«Селтикс» провели трехматчевую неделю без поражений. Показатели Тейтума составили 31,7 очка, 9,7 подбора при 58,9% с игры и 54,2% трехочковых (8 попыток).
Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА
В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?
4 комментария