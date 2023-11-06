Джейсон Тейтум и Стефен Карри – лучшие игроки второй недели НБА

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Стефен Карри Джейсон Тейтум Баскетбол

Легкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признаны лучшими игроками второй недели сезона-2023/24 НБА в своих конференциях.

«Уорриорз» выиграли три из четырех встреч. Карри набирал в среднем 30,3 очка, 5 подборов и 4,8 передачи, реализуя 57,4% с игры и 52,3% из-за дуги (11 попыток).

«Селтикс» провели трехматчевую неделю без поражений. Показатели Тейтума составили 31,7 очка, 9,7 подбора при 58,9% с игры и 54,2% трехочковых (8 попыток).

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4 комментария

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Ed Monix
Смотрю игры Бостона и заметил, что Тэйтум стал сильнее в игре 1 на 1. А с отклонением и с разворота с сопротивлением двушки кладёт вообще, как книжки на полку. Растёт.
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Don Pihot
Ответ Ed Monix
Смотрю игры Бостона и заметил, что Тэйтум стал сильнее в игре 1 на 1. А с отклонением и с разворота с сопротивлением двушки кладёт вообще, как книжки на полку. Растёт.
неудивительно, что Тэйтум спец по двушкам, у него даже сына зовут "Двушка" (Deuce)
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Danya Black
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mqh9pzrxgf
Ответ Ed Monix
Смотрю игры Бостона и заметил, что Тэйтум стал сильнее в игре 1 на 1. А с отклонением и с разворота с сопротивлением двушки кладёт вообще, как книжки на полку. Растёт.
По началу сезона он выглядит монструозно, главный претендент на мвп вместе с йокичем
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