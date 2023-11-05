Джейсон Тейтум после 10 000 очков: «Перед драфтом не хотел играть за «Бостон». У них были Хэйворд, Браун, Томас. Думал, что не получу игровое время»

Теги Бостон НБА Гордон Хэйворд Айзейя Томас 1989 Маркус Смарт Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Легкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал самым молодым игроком в истории организации с 10 000+ очками за карьеру.

«Мне просто повезло, что я попал в прекрасную организацию. У меня были отличные партнеры по команде и отличные тренеры, которые способствовали тому, что я набрал 10 000 очков. Надеюсь, что у меня еще много впереди и еще много игр, в которых я смогу победить.

Я бы таким дураком, когда меня задрафтовали. Во-первых, я даже не хотел играть в «Бостоне», потому что не думал, что мне дадут игровое время. У них были Гордон Хэйворд, Джейлен Браун, Айзейя Томас, Маркус Смарт. Я не думал, что достаточно хорош, чтобы пробиться. У меня даже мыслей не было о том, как играть в концовках – меня больше волновало, как хотя бы на паркет выйти. Все происходит не просто так, и я получил свой шанс.

Это был долгий процесс, и мне пришлось учиться на взлетах и падениях, на своих ошибках, на неудачах в концовках и вообще на всем. Тебе будет тяжело, если ты становишься лучше», – сказал Тейтум на пресс-конференции после победы над «Нетс» (124:114).

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