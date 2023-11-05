Джейсон Тейтум после 10 000 очков: «Перед драфтом не хотел играть за «Бостон». У них были Хэйворд, Браун, Томас. Думал, что не получу игровое время»

Легкий форвард « » стал самым молодым игроком в истории организации с 10 000+ очками за карьеру.

«Мне просто повезло, что я попал в прекрасную организацию. У меня были отличные партнеры по команде и отличные тренеры, которые способствовали тому, что я набрал 10 000 очков. Надеюсь, что у меня еще много впереди и еще много игр, в которых я смогу победить.

Я бы таким дураком, когда меня задрафтовали. Во-первых, я даже не хотел играть в «Бостоне», потому что не думал, что мне дадут игровое время. У них были , , Айзейя Томас, . Я не думал, что достаточно хорош, чтобы пробиться. У меня даже мыслей не было о том, как играть в концовках – меня больше волновало, как хотя бы на паркет выйти. Все происходит не просто так, и я получил свой шанс.

Это был долгий процесс, и мне пришлось учиться на взлетах и падениях, на своих ошибках, на неудачах в концовках и вообще на всем. Тебе будет тяжело, если ты становишься лучше», – сказал Тейтум на пресс-конференции после победы над «Нетс» (124:114).

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

НБА подписалась с трусами Ким Кардашьян. Что? Как? Зачем?