Джейсон Тейтум набрал 30 очков и 12 подборов в победном матче против «Индианы»

« » на своем паркете крупно обыграл «Индиану» – 155:104.

Легкий форвард «Селтикс» стал самым результативным игроком встречи.

За 27 минут на паркете он отметился 30 очками, 12 подборам и 4 результативными передачами.

Тейтум реализовал 9 из 15 бросков с игры (3 из 5 из-за дуги) и 9 из 10 с линии.

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