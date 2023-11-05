Джейсон Тейтум стал самым молодым игроком с 10 000+ очками за карьеру в истории «Селтикс». Форвард набрал 32+11 в матче с «Нетс»

«Селтикс» в гостях обыграли «Нетс» (124:114).

Легкий форвард записал в свой актив 32 очка и 11 подборов.

За 41 минуту на площадке третий номер драфта-2017 реализовал 10 из 20 с игры (6 из 10 из-за дуги) и 6 из 6 с линии.

Тейтум стал 14-м игроком в истории « », кому удалось преодолеть планку в 10 000 очков. В возрасте 25 лет и 246 дней он стал самым молодым баскетболистом в истории организации, достигшим этой отметки.

Ранее рекорд принадлежал Антуану Уокеру и был установлен 21 декабря 2002 года (26 лет, 131 день).

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