Джейсон Тейтум стал самым молодым игроком с 10 000+ очками за карьеру в истории «Селтикс». Форвард набрал 32+11 в матче с «Нетс»

Теги Бостон Антуан Уокер Бруклин НБА Баскетбол - видео Джейсон Тейтум Баскетбол

«Селтикс» в гостях обыграли «Нетс» (124:114).

Легкий форвард Джейсон Тейтум записал в свой актив 32 очка и 11 подборов.

За 41 минуту на площадке третий номер драфта-2017 реализовал 10 из 20 с игры (6 из 10 из-за дуги) и 6 из 6 с линии.

Тейтум стал 14-м игроком в истории «Бостона», кому удалось преодолеть планку в 10 000 очков. В возрасте 25 лет и 246 дней он стал самым молодым баскетболистом в истории организации, достигшим этой отметки.

Ранее рекорд принадлежал Антуану Уокеру и был установлен 21 декабря 2002 года (26 лет, 131 день).

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1 комментарий

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GORCHITSKY@MAIL.RU
А где же эксперты,который говорят что ДТ о…..но…?
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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