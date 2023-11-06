Пол Джордж и Келли Убре – лидеры по эффективности в нападении на старте сезона-2023/24

Теги НБА Стефен Карри Пол Джордж Энтони Дэвис Никола Йокич Келли Убре Джейсон Тейтум Донован Митчелл Пи Джей Вашингтон Тайриз Макси Девин Васселл Баскетбол

Аналитический баскетбольный портал Synergy опубликовал статистику самых эффективных скореров на старте сезона-2023/24 НБА.

Форварды Пол Джордж («Клипперс») и Келли Убре («Филадельфия») возглавили рейтинг по очкам за владение, однако у лидера лос-анджелессцев выше процент задействования.

Рейтинг эффективности игроков НБА в нападении на старте сезона-2023/24, минимум 15 владений в среднем за игру:

1. Пол Джордж («Клипперс»): 21,8 владения за игру – 28,8 очка за игру – 1,30 очка за владение

2. Келли Убре («Филадельфия»): 16,2 – 21,0 – 1,30

3. Стефен Карри («Голден Стэйт»): 23,9 – 30,4 – 1,27

4. Джейсон Тейтум («Бостон»): 24,4 – 30,2 – 1,22

5. Никола Йокич («Денвер»): 23,1 – 27,4 – 1,19

6. Тайриз Макси («Филадельфия»): 21,4 – 26,2 – 1,18

7. Донован Митчелл («Кливленд»): 27,5 – 32,5 – 1,18

8. Энтони Дэвис («Лейкерс»): 22,5 – 26,3 – 1,16

9. Девин Васселл («Сан-Антонио»): 16,4 – 19,4 – 1,16

10. Пи Джей Вашингтон («Шарлотт»): 16,0 – 18,5 – 1,16

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2 комментария

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LilAnswer
Джордж очень хорош на старте сезона. Видно, что оправился от травм.
+3
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Abdulla
Из всей банды выделяется только Убре.
Соперники Филы ещё не разобрались, кого накрывать особо. Смотрится он хорошо, но такую эффективность весь сезон он и близко не потянет.
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