Пол Джордж и Келли Убре – лидеры по эффективности в нападении на старте сезона-2023/24

Аналитический баскетбольный портал Synergy опубликовал статистику самых эффективных скореров на старте сезона-2023/24 .

Форварды Пол Джордж («Клипперс») и («Филадельфия») возглавили рейтинг по очкам за владение, однако у лидера лос-анджелессцев выше процент задействования.

Рейтинг эффективности игроков НБА в нападении на старте сезона-2023/24, минимум 15 владений в среднем за игру:

1. Пол Джордж («Клипперс»): 21,8 владения за игру – 28,8 очка за игру – 1,30 очка за владение

2. Келли Убре («Филадельфия»): 16,2 – 21,0 – 1,30

3. («Голден Стэйт»): 23,9 – 30,4 – 1,27

4. («Бостон»): 24,4 – 30,2 – 1,22

5. («Денвер»): 23,1 – 27,4 – 1,19

6. Тайриз Макси («Филадельфия»): 21,4 – 26,2 – 1,18

7. Донован Митчелл («Кливленд»): 27,5 – 32,5 – 1,18

8. Энтони Дэвис («Лейкерс»): 22,5 – 26,3 – 1,16

9. Девин Васселл («Сан-Антонио»): 16,4 – 19,4 – 1,16

10. Пи Джей Вашингтон («Шарлотт»): 16,0 – 18,5 – 1,16

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