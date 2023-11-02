Лоуренс Фрэнк: «Разговоры про отдых Кавая и Джорджа – это бред полный. Есть разница между травмами и отдыхом»

Теги Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Клипперс» Лоуренс Фрэнк резко высказался об обвинениях Кавая Ленарда и Пола Джорджа в распределении нагрузки.

«Разговоры про отдых Кавая и Пи-Джи – это бред полный. Есть разница между травмами и отдыхом», – сказал Фрэнк.

Звезды «Клипперс» в прошлом сезоне провели 108 матчей на двоих.

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