Лоуренс Фрэнк: «Разговоры про отдых Кавая и Джорджа – это бред полный. Есть разница между травмами и отдыхом»

Президент по баскетбольным операциям «Клипперс» Лоуренс Фрэнк резко высказался об обвинениях и в распределении нагрузки.

«Разговоры про отдых Кавая и Пи-Джи – это бред полный. Есть разница между травмами и отдыхом», – сказал Фрэнк.

Звезды « » в прошлом сезоне провели 108 матчей на двоих.

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