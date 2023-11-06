Фанаты «Оклахомы» предложили сделать надпись на паркете, как у «Майами», только со списком всех пиков на драфте

Болельщики «Оклахомы» отреагировали на надпись на новом паркете « », которая вызвала резонанс в сети.

Фанаты «Тандер» в шутку предложили сделать то же самое, только в виде списка выборов на драфте, которые будут у организации вплоть до 2030 года.

Фото: THE UNCONTESTED PODCAST

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