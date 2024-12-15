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Алекса Аврамович: «Главный подарок на Рождество — чтобы семья была рядом со мной»

Алекса Аврамович рассказал, какой подарок хотел бы получить на праздники.

— Почему не очень удачно провели первую половину матча с МБА?

— Наша энергия в игре была плохая. После перерыва к игре подошли более серьезно и ответственно. Играли уже с большей энергией. Так, как нас и просил в перерыве тренер. И это добавило нам уверенности. У нас сейчас будут три очень важных матча на выезде: с «Самарой», «Локомотивом‑Кубанью» и «Автодором». Так вот, если сыграем так же, как во второй половине встречи с МБА, обязательно добьемся успеха.

— ЦСКА сейчас провел последнюю домашнюю игру в календарном году. Впереди Новый год и Рождество. Какой подарок ты хотел бы получить на эти праздники?

— Мы не особо Новый год празднуем. А вот к празднованию Рождества у нас в семье относятся очень серьезно. Главный подарок — чтобы моя семья была рядом со мной. Родные скоро приедут ко мне. Желаю всем здоровья, — сказал защитник ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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