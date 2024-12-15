Скип Бэйлесс о переходе Денниса Шредера: «Уорриорз» теперь в большей степени претенденты на чемпионство»

Скип Бэйлесс считает, Деннис Шредер увеличил шансы «Уорриорз» на чемпионство.

«Деннис Шредер – прекрасное усиление для «Голден Стэйт ». Жесткий ветеран, умеющий играть в клатче, с улучшающимся 3-очковым броском.

«Уорриорз» теперь в большей степени претенденты на чемпионство», – написал эксперт в соцсети.