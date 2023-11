В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Яркое пятно в календаре НБА.

Сегодня ночью в НБА начнется первый розыгрыш ежегодного, как надеется руководство лиги, турнира с потрясающим названием «NBA In-Season Tournament». Когда несколько лет назад контуры этого соревнования только зародились в блестящей голове комиссонера НБА Адама Сильвера, турнир хотели назвать «Mid-Season Tournament», но быстро спохватились: «mid» на интернет-сленге – «посредственный», а кому нужен посредственный баскетбол?

Лиге не нужен точно, для этого турнир и создавали. Это первый такой проект не только в НБА, но вообще во всей Большой Четверке американского профессионального спорта . Лига ориентируется на структуру европейского спорта, особенно – футбола, где параллельно с лигами существуют и кубки.

Ну, «In-» так «In-». На русский это тоже красиво не перевести – язык так и поворачивается сказать «межсезонный турнир», но межсезонный – это между сезонами, летом. А сейчас у нас будет «Внутрисезонный Турнир НБА», и пока ему не придумают более изящное имя, придется выговаривать именно так. Для краткости в этом тексте будем писать просто «Турнир».

Все 30 команд НБА участвуют в месячной гонке за трофеем внутрисезонного турнира, и название награды тоже очень оригинальное: «Кубок НБА». Сегодня в борьбу за Кубок НБА вступают первые 14 команд.

Возможно, вскоре кубку дадут персонализированное имя, как назвали в честь легенд почти все личные и командные награды НБА. Впрочем, сама маркетинговая суть Турнира намекает, что название кубка, скорее, отдадут потом какому-то спонсору. Например, трусам Кардашьян.

Как организован Турнир?

Команды разделены на 6 групп по 5 клубов – как в привычных дивизионах НБА, но в другом составе. Разделение на Восток и Запад осталось, но в одну группу жеребьевка определила клубы из разных дивизионов. Например, к «Бостону», «Бруклину» и «Торонто» из Атлантического дивизиона присоединились «Орландо» и «Чикаго».

В каждой группе команды по разу сыграют между собой, итого – 4 игры, по две дома и в гостях. Матчи будут проходить по вторникам и пятницам – весь ноябрь.

Шесть победителей групп, а также две лучшие команды, занявшие вторые места, проходят в 1/4. Победители этого раунда выходят в «Финал четырех», который пройдет 7 и 9 декабря на нейтральной площадке – в Лас-Вегасе.

Пока будут проходить четвертьфиналы и полуфиналы, не играющие там клубы тоже получат дополнительные игры (перед сезоном в календарь поставили только по 80 из 82 матчей для команд и два свободных окна, куда впишут по 2 матча после группового этапа). Все игры идут в зачет регулярного сезона НБА, так что никто не сыграет больше стандартных 82…

… кроме финалистов. Эти две команды сыграют лишний, 83-й матч в сезоне: финал не будет учитываться как игра регулярки. Куда пойдет статистика этих матчей, непонятно, но вы же тут за кубок красивый боретесь, а не за статистику.

Зачем играть в этом Турнире-Кубке?

Кроме борьбы за кубок, игроки будут бороться и за призовой фонд. Игроки, а также главный тренер команды-обладателя кубка получат по 500 тысяч (меньшие суммы полагаются ассистентам; лига вообще только сегодня решила поощрять не только игроков, но и тренеров). Проигравшие в финале – по 200 тысяч, полуфиналисты – 100 тысяч, четвертьфиналисты – 50 тысяч.

500 тысяч – это контракт игрока на двустороннем соглашении, или половина минимального контракта новичка, или четверть ветеранской минималки, или 4 десятидневных контракта – так что для резервистов это очень хорошая прибавка к окладу, которую можно получить всего за 7 матчей.

На стадии обсуждения концепции НБА задумывалась и о более существенных призах. Речь шла не о гарантированной путевке в плей-офф, конечно, но, например, о дополнительных драфтпиках для команд или каких-то исключениях из потолка зарплат. Но стало ясно, что все эти бонусы будут приятны менеджерам, а игрокам на них наплевать. А участвовать в матчах и биться-бороться за новый кубок предстоит им, не менеджерам. Так что завлекают по старинке деньгами и личными наградами – определят и MVP Турнира, и символическую сборную. Возможно, позднее привяжут эти награды к супермаксимальным контрактам, но сначала надо все протестировать.

Ведь прецедент такого соревнования в спорте лишь один – в сестринской лиге ЖНБА с 2021 года по схожей системе разыгрывают «Кубок Комиссионера». Там, впрочем, 500 тысяч получает не каждая баскетболистка команды-победителя, а делят все участники Кубка, это весь призовой фонд. В НБА на призовые потратят более 15 млн.

Звезды пока если и выражают оптимизм по поводу новшества, то осторожный. Большинство из них не пропитаны энтузиазмом: «Я просто люблю играть. Не важно, как это будут называть. Я люблю баскетбол. Больше ничего не скажу», – ушел от ответа Джимми Батлер. «Мы привыкли, что [чемпионский] Трофей Лэрри О’Брайена – заветная цель. Надо как-то приспособиться, как-то разобраться, может ли что-то быть так же важно, как главный трофей», – сомневается Джоэл Эмбиид.

Экс-глава профсоюза игроков Крис Пол по привычке отвечает дипломатично: «Внутрисезонный турнир может стать чем-то большим для лиги. Игроки, и лига, и все остальные всегда нацелены на развитие игры. И это хороший путь».

И только Тобайас Харрис говорит прямиком: «Когда добавляют мотивации и немного долларов, парни будут включены больше».

Зачем это игрокам, стало понятно, а зачем это НБА?

Первая треть сезона до Рождественских матчей – традиционно самое унылое время в лиге. Команды еще не сыгрались, игроки берегут силы на концовку сезона, форму набрали не все, много травм, много отдыха, мало мотивации, кто-то даже не знает, в какой команде закончит сезон – дедлайн на переходы вообще только в начале февраля. А Матч всех звезд – еще позже.

Разговоры о том, что 82-матчевый сезон стоит сократить, ведутся постоянно. Но НБА никогда так не поступит – меньше матчей = меньше трансляций (и билетов) = меньше прибыли. От Турнира ожидания такие: столько же матчей = столько же трансляций = но больше прибыли.

После сезона 2024-25 заканчивается телеконтракт НБА, и уже в марте начнутся переговоры по новому. Лига ожидает новое супервыгодное соглашение, и оно по прогнозам будет в 3-3,5 раза выше текущего: 8-9 миллиардов в год. НБА уже заигрывает со стриминговыми платформами, отходя от традиционных кабельных партнеров вроде ESPN.

Перед лицом потенциальных покупателей нужно показать самый яркий продукт – вот лига и делает все, чтобы разнообразить игровой контент и создать в календаре как можно больше значимых дат. Новые правила отдыха звезд, заставляющие их чаще играть в матчах на ТВ, из той же оперы. И предыдущий эксперимент НБА с календарем, матчи плей-ин перед плей-офф для 7-10-х клубов Востока и Запада, признан успешным со всех сторон.

И как НБА раскручивает Турнир?

Да как только не раскручивает.

Например, очень забавным роликом-трейлером «Ограбление», где сыграли готовые к самоиронии топ-игроки НБА и звезда «Клана Сопрано» Майкл Империоли.

Или официальным гимном Турнира – легендарный рэпер LL Cool J при участии не менее легендарной группы The Roots переписал ради НБА песню «Mama Said Knock You Out», за которую когда-то получил Грэмми.

Ролики и гимны могут потеряться в интернет-шуме, но болельщик, который ноябрьским вечером включит во вторник или пятницу баскетбол (в среду/субботу, если он живет на другой половине земного шара), точно поймет, что смотрит что-то особенное.

Все 30 площадок НБА расскажут ему об этом: все команды целиком зальют краской паркет по праздничному случаю. Макет единый, цвета яркие, вариантов и сочетаний – тьма:

Самым сложным для клубов оказалось найти лишний паркет, который можно было бы покрасить, это ведь не просто доски из местного магазина напольных покрытий, а штучный товар. Например, «Индиана» и «Финикс» взяли тот, что используют на их аренах команды ЖНБА «Фивер» и «Меркьюри», благо сезон в женской лиге давно закончился. Остальные клубы срочно заказывали альтернативное покрытие – некоторые арены были готовы к Турниру только за несколько дней до старта.

Еще одна проблема обнаружилась, когда об идее узнали арбитры. Как им определять фолы в нападении под кольцом, когда под ним нарисован не только запретный полукруг, но и пестрые контуры Кубка НБА? В итоге к работе над дизайном привлекли и босса судей НБА Монти Маккатчена в качестве консультанта.

Новые уродливые посвященные городам и истории клубов комплекты форм дебютируют в сезоне тоже на цветастых паркетах Турнира.

Кто победит?

Кто угодно. Этот формат – один матч в каждой серии плей-офф, шанс выйти из группы со второго места, по 4 матча в группе – подразумевает непредсказуемость, которую в обычном плей-офф НБА никогда не было.

Правда, чтобы эта непредсказуемость имела хоть какой-то смысл и отклик в сердцах фанатов, Турниру нужен свой собственный авторитет. Нарабатывать его он начнет уже сегодня.

Фото: Gettyimages.ru/Tom O’Connor/NBAE, Ethan Miller; nba.com