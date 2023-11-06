«Самая профессиональная, жесткая, суровая команда в НБА» – надпись на новом паркете «Майами»

На новом паркете « », приуроченному к внутрисезонному турниру, под кольцом нанесена надпись, описывающая культуру «Хит».

«Самая усердная. В наилучшей форме. Самая профессиональная. Неэгоистичная. Жесткая. Вредная. Самая суровая команда в », – гласит надпись.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Перемен! «Бруклин»