«Самая профессиональная, жесткая, суровая команда в НБА» – надпись на новом паркете «Майами»

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На новом паркете «Майами», приуроченному к внутрисезонному турниру, под кольцом нанесена надпись, описывающая культуру «Хит».

«Самая усердная. В наилучшей форме. Самая профессиональная. Неэгоистичная. Жесткая. Вредная. Самая суровая команда в НБА», – гласит надпись.

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4 комментария

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Григорий Ефимов
Самая скромная
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VKing24
"Я - эмо"
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Jyfguy Yfuyt
".....мне так мама говорит "
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AEZAKMI228
Самая лучшая, самая крутая, самая безупречная, самая обзразцовая команда
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