«Самая профессиональная, жесткая, суровая команда в НБА» – надпись на новом паркете «Майами»
На новом паркете «Майами», приуроченному к внутрисезонному турниру, под кольцом нанесена надпись, описывающая культуру «Хит».
«Самая усердная. В наилучшей форме. Самая профессиональная. Неэгоистичная. Жесткая. Вредная. Самая суровая команда в НБА», – гласит надпись.
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