Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Париж», «Нанси» – «Виллербан»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Ле-Ман» встретится с «Парижем ». «Виллербан» в гостях сыграет с «Нанси». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 9-2, Париж – 9-2, Виллербан – 8-3, Монако – 8-4, Бурк – 8-4, Сен-Кантен – 7-5, Гравлин-Дюнкерк – 6-5, Страсбур – 6-6, Лимож – 5-7, Ле-Ман – 5-6, Нанси – 5-6, Дижон – 4-7, Нантер – 4-7, Элан Шалон – 4-8, Ле-Портель – 3-9, Стад Рошеле – 1-11. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.