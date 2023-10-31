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Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!

НБА НБА
Роберт Ковингтон Роберт Ковингтон
Филадельфия Филадельфия
Клипперс Клипперс
Джеймс Харден Джеймс Харден
Николя Батюм Николя Батюм
Маркус Моррис Маркус Моррис
Пи Джей Такер Пи Джей Такер
Филип Петрушев
Кеньон Мартин-младший Кеньон Мартин-младший
Баскетбол Баскетбол

Ура, это закончилось.

Это зеленое пятно на скамейке запасных «Сиксерс» – последнее, что мы запомним про Хардена в «Филадельфии»:

Так заканчиваются полтора бесславных года Хардена в Городе братской любви. Заканчиваются они братской ненавистью – ссорой с менеджером клуба Дэрилом Мори. Когда-то давным-давно Мори, еще в «Хьюстоне», поверил в звездный потенциал молодого защитника «Оклахомы» с еще не такой кучерявой бородой. Почти через 10 лет после этого он еще раз поверил в Джеймса – вызволил его из бардака «Бруклина».

В итоге Харден за «Сиксерс» провел даже меньше матчей в регулярном сезоне, чем за «Нетс» (чуть больше – с учетом плей-офф). Как и в «Бруклине», он не добрался с клубом даже до финала Востока. Как и в «Бруклине», он потребовал обмен. Как и в «Бруклине», обмен произошел именно туда, куда он сам хотел.

Харден растерял многое к 34 годам – резкость, стабильность, способность держать себя в физической форме. Но только не главный навык, который теперь и определит его карьеру, его наследие в НБА (и это не стэпбек-трехочковый с четырьмя отшагиваниями): бессовестно требовать обмен в конкретную команду и добиваться этого.

Как у него это получается? Загадка. Но теперь он игрок «Лос-Анджелес Клипперс», которые отдают за истекающий контракт Хардена пару ветеранов и пиков.

Детали обмена известны не до конца, но точно известно, что в «Филадельфию» едут:

• четыре форварда – Ник Батюм, Роберт Ковингтон, Маркус Моррис и Кей Джей Мартин;

• пик-2028 без защиты, несколько пиков второго раунда, своп;

• а также еще один пик первого раунда из неустановленной третьей команды.

С Харденом в ЛАК отправляются Пи Джей Такер и новичок Филип Петрушев, также «Филадельфия» отчисляет Дэнни Грина.

«Клипперс» математически недостаточно этих 4 контрактов, чтобы получить Хардена+Такера, им необходимо отдать еще одного игрока – как раз в третью команду, которая перенаправит за это пик в «Сиксерс».

Сделка странная с самых разных ракурсов, но самый необычный – насколько поздно она произошла. Мы сейчас говорим не о том, насколько поздно по американскому времени инсайдер Эдриан Воджнаровски опубликовал трансферную «Водж-бомбу» в твиттере. Хотя и это было поздновато: в 2:01 ночи по Филадельфии, в 23:01 – по Лос-Анджелесу. То есть местные болельщики «Клипперс» уже знают о переходе Хардена, а вот фанаты «Сиксерс» еще спят в неведении.

Но речь – о календаре. Так поздно обмены в НБА не совершаются: все сделки в межсезонье принято закрывать еще летом, в самых непростых случаях (например, Лиллард) – к медиадню НБА, чтобы журналисты отвязались со своими вопросами о возможном обмене. Харден, впрочем, медиадень проигнорировал, как и большую часть тренировочного лагеря и предсезонки. Но все еще числился в «Филадельфии».

Ключевых баскетболистов практически не меняют на старте сезона, в НБА важно провести тренировочный лагерь в том составе, который и будет играть. А если обмен неизбежен – его откладывают до зимы, до дедлайна, когда у клуба просто больше вариантов на рынке.

Октябрь-ноябрь – самое неудобное время для обменов как по правилам потолка зарплат, так и по игровым параметрам. Единственный обмен звезды на старте сезона в XXI веке – это обмен Аллена Айверсона из «Денвера» в «Детройт» на Чонси Биллапса. И не стоит напоминать, каким провалом обернулось сотрудничество Айверсона и «Пистонс».

Ах да, еще один пример… этот тот же Харден, но даже когда он бежал из «Хьюстона», обмен случился на четвертой неделе сезона (еще и компактного из-за ковида), не на второй.

Окно переходов в НБА не закрывается с концом межсезонья, и все же обычно, когда переговоры срываются летом, к ним возвращаются уже несколько месяцев спустя. Ситуация с Харденом далека от обычности. «Филадельфия» и «Клипперс» точно продолжали торговаться на старте сезона – и есть две улики, почему это было так.

Во-первых, «Филадельфия» не пускала Хардена играть, хотя сам он был готов начать сезон. Не пускала буквально: приехавшего в аэропорт Джеймса развернули от трапа самолета, когда «Сиксерс» улетали на первый матч сезона. Пропустивший предсезонку Джеймс вряд ли находится в хорошей форме, так что в случае допуска его к играм клуб рисковал а) отпугнуть покупателей от пузатого и немотивированного защитника и б) травмой, которая бы поставила крест на всех попытках обмена Бороды. Возможно, по схожим причинам и «Клипперс» не выпускали на паркет Морриса с его ключевым контрактом за 17 млн и Терэнса Мэнна, свой лучший актив, который постоянно мелькал в слухах.

Во-вторых, малозаметные бизнес-решения двух клубов. Во вторник наступает дедлайн по принятию решений в контрактах игроков с драфта-2021 – продлевать ли их на сезон-24/25. Практически все делают это заранее, кто-то даже в сентябре. Одни из немногих, по кому еще не было решений – защитник «Клипперс» Боунз Хайленд и свингмен «Сиксерс» Джейден Спрингер. Обоих очевидно планировали продлевать – но зачем спешить? Вдруг кто-то из них будет в многостороннем обмене Хардена, а новая команда по-другому оценивает перспективы Хайленда/Спрингера?

«Клипперс» взяли опцию в контракте Боунза всего за несколько часов до того, как решили вопросы с «Филадельфией» и Воджнаровски рассказал об обмене Хардена.

Зачем этот обмен «Клипперс»?

Владелец ЛАК Стив Балмер – как апокрифическая ворона, которая тащит все блестящее. Харден испачкался и помутнел, но все еще – мегапопулярный игрок с мощным резюме. Как и полгода назад, с переходом Уэстбрука, «Клипперс» не задумываются о состоянии игрока и его совместимости с командой – просто берут громкое имя, если могут.

Поскольку эксперимент с Расселлом был признан успешным, руководители ЛАК решили продолжать в том же духе. Харден просится в команду? А давайте!

Есть одно важное отличие от Уэстбрука. Тот, если помните, переходил из одной раздевалки «Крипто.ком-арены» в другую не напрямую. Из «Лейкерс» его сначала обменяли в «Юту», там сразу же договорились о выкупе контракта, и уже как свободный агент Расс подписался с «Клипперс».

Такой сценарий с Харденом был невозможен, хотя некоторые неосведомленные эксперты (привет Кевину О’Коннору из The Ringer) ожидали именно его. Дело в том, что с этого сезона в НБА действуют новые правила потолка зарплат. Многие из них – в облегченном формате, в полную силу вступающие с 2024/25, но не это: команды в зоне налога на роскошь больше не могут подписывать игроков, чьи контракты были выкуплены. Харден мог попасть в «Клипперс» только одним путем – путем обмена.

ЛАК могли ждать зимы, как полагается. Но был риск, что включатся другие силы, другие конкуренты, другие сценарии. Времени на то, чтобы встроить Хардена в систему команды до плей-офф, тоже оставалось бы меньше.

А встраивать там, похоже, нужно будет в несколько этапов. Потенциальный старт Зубац-Кавай-Джордж-Харден-Уэстбрук выглядит мощно… в 2017-м. Даже тогда было бы трудно понять, как им делить мяч – тут нет ни одного человека, кто бросает с получения, например. Если бы время на атаку в баскетболе было 50 секунд, «Клипперс» были бы не победимы – сначала Кавай пойдет в изоляцию, откинет Хардену, тот постучит, передумает, отдаст Уэстбруку, тот понесется под кольцо, скинет кому-нибудь, может быть, и до Пола Джорджа мяч дойдет.

Учитывая, сколько все звезды «Клипперс» регулярно пропускают из-за травм, мы успеем увидеть персонализированные версии «Клипперс» под каждого из четверых. И благодаря этому, возможно, никто не сломается к плей-офф – но как в этом плей-офф они смогут сосуществовать, мы увидим не раньше апреля, и сомнительно, что это будет приятное зрелище.

А ведь прямо сейчас ЛАК были очень даже зрелищны – две домашние победы, одно поражение в гостях лишь на последних секундах, одна из лучших атак в НБА и топ-5 защитный рейтинг (конечно, со скидкой на простых соперников на старте сезона). Стартовая пятерка накидывала соперникам почти +40 очков на 100 владений. Теперь будет другая стартовая пятерка, даже если Харден начнет играть не сразу, ведь уходит Роберт Ковингтон. Харден, конечно, намного талантливее Ковингтона – но нужнее ли?

Так что ответа на вопрос «зачем Харден «Клипперс» нет. Но «зачем им этот переход именно сейчас»? Ждать дальше – невыгодно, подписание после выкупа – невозможно, еще и продавец больше не требует перспективного Терэнса Мэнна в пакете активов. Пока он не передумал, менеджеры «Клипперс» ударили по рукам с Дэрилом Мори.

Зачем этот обмен «Филадельфии»?

Как и «Клипперс», «Филадельфия» хорошо стартовала – и посчитала, что вторая звезда к Эмбииду у них уже есть. 23-летний защитник Тайриз Макси был признан игроком недели в Восточной конференции, набирая по 30 очков в среднем. С каждым днем Харден становился все менее нужным и как игрок, и как актив.

Неоновый худи Хардена на скамейке запасных не приносил никакой пользы «Сиксерс» – только проблемы. Лига уже начала расследование, почему Джеймс не участвует в играх, есть ли тут уважительная причина. В НБА с этого сезона обновили не только правила потолка зарплат, но и регуляции по «управлению нагрузкой»: звезды не могут просто так пропускать матчи, транслируемые по национальному ТВ.

Харден считается звездой – он был на Матче звезд в позапрошлом сезоне. На этой неделе еще и стартует «межсезонный турнир», где правила отдыха для звезд будут максимально строгими. Прятать Джеймса и дальше – дополнительная головная боль для «Филадельфии».

Мори смирился с тем, что не сможет полноценно возместить за Хардена те активы, которые были потрачены при обмене из «Бруклина» в «Филадельфию», и что даже Мэнна «Клипперс» готовы были отдать за Холидэя, но не за Хардена. 

Но есть бонусные плюсы для «Филадельфии». Сумма налога на роскошь стала меньше, клуб в одном сливе контракта Фуркана Коркмаза от того, чтобы вообще выйти оттуда (а это очень полезно в перспективе).

Прицепом к Хардену пошел Пи Джей Такер с опцией игрока на следующий сезон, а от «Клипперс» достались исключительно истекающие контракты. Следующим летом у «Филадельфии» будет очень много свободного места в платежке, они могут подписать свободного агента на максималку, продлить Макси и еще останется. Таким свободным агентом может быть, например… Кавай Ленард или Пол Джордж.

Функции Такера (защищайся, жди в углу, не трогай мяч, пока не просят) прекрасно выполнит старый знакомый «Сиксерс» Роберт Ковингтон. За дополнительную глубину в атаке будет отвечать Маркус Моррис, уроженец Филадельфии. За атмосферу – ветеран Николя Батюм, правда, тут есть неувязочка: Батюм был очень разочарован, что Эмбиид месяц назад выбрал сборную США вместо Франции, а теперь они одноклубники. В любом случае, настолько универсального игрока, как Батюм, в «Филадельфии» при Эмбииде еще не было.

«Филадельфия» избавилась от токсичного актива, получила несколько опытных ролевиков, посредственные пики, почистила платежку… и все равно обмен Хардена выглядит как вынужденный и вымученный.

Коллега Марк Дикс в статье для Forbes отметил, что в этом обмене нет победителей. Проиграла тут даже НБА – вновь звезда, даже не имея абсолютно никаких рычагов, бастовала и продавила обмен в удобную для себя (как он считает) команду.

Еще одно сомнительное наследие Хардена в баскетболе – проигрывает не только он, но и все вокруг него.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Christian Petersen

15 комментариев

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Роман Сприкут
Автор
Ииии вот только что Шамс Чарания написал, что второй пик - это пик Клипперс-2026, который был у Оклахомы. Ждем, что получат за это Тандер.
+9
0
+9
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Расс
Клипперс прокляты конечно,)))
+5
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Роман Сприкут
Автор
Ответ frenemy
Скорее всего перевыкупили свой же пик подобно тому, как Майами свой пик 1го раунда 23года выкупили за выбор в 26ом и пик второго раунда
ЛАК в любом случае еще нужно куда-то скинуть одного игрока, чтобы Харден и Такер (и Петрушев) прошли по исключению обмена. Возможно, это Петрушев как раз едет в ОКС, тогда все сходится вроде бы.
+4
0
+4
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TurboMen
Мне кажется ЛАК сильно выиграла от этого, их проблема это бесконечные травмы звёзд. Но сломаться всем трём(Вестбрук и не сломается, и не звезда уже) будет крайне сложно. А нужных ролевиков ещё доберут.
+4
-1
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Роман Сприкут
Автор
Ответ vzi
Уэстбрук—Харден—Джордж—Кавай—Зубац Это состав-таран?
Это состав-катамаран. Как только кто-то начнёт крутить педали неправильно, будут по кругу двигаться.
+3
-1
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artem-lstik@mail.ru
Ответ Eugenie Nation
Еще можно подвести другие итоги. После ухода Хардена(Симмонса), тонны высоких пиков и годы траст зе процесс, оставили после себя в Фили одного Эмбида. Где-то плачет один Хинки
макси: "я для тебя что, шутка какая-то?"
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Марсель Объелся
ГМы, перестаньте обменивать моих любимых игроков в два часа ночи. Это уже несмешно!
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frenemy
Ответ Роман Сприкут
Ииии вот только что Шамс Чарания написал, что второй пик - это пик Клипперс-2026, который был у Оклахомы. Ждем, что получат за это Тандер.
Скорее всего перевыкупили свой же пик подобно тому, как Майами свой пик 1го раунда 23года выкупили за выбор в 26ом и пик второго раунда
+1
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Куприн
Есть надежда, что у Мори получится использовать истекающие контракты пришедших игроков в обмене на что-то более полезное. У Портленда платежка забита на следующие пару сезонов, может получится выторговать Гранта или Брогдона.
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Eugenie Nation
Еще можно подвести другие итоги.
После ухода Хардена(Симмонса), тонны высоких пиков и годы траст зе процесс, оставили после себя в Фили одного Эмбида.
Где-то плачет один Хинки
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Eugenie Nation
Не понимаю почему пики посредственные.
Лак развалятся году к 26, первый 28 выглядит вполне секси, свапы всегда норм
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vzi
Ответ Роман Сприкут
ЛАК в любом случае еще нужно куда-то скинуть одного игрока, чтобы Харден и Такер (и Петрушев) прошли по исключению обмена. Возможно, это Петрушев как раз едет в ОКС, тогда все сходится вроде бы.
Уэстбрук—Харден—Джордж—Кавай—Зубац

Это состав-таран?
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vzi
Ответ Роман Сприкут
Это состав-катамаран. Как только кто-то начнёт крутить педали неправильно, будут по кругу двигаться.
Как они мяч будут делить? (Зубац в пролете, это понятно).
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artem-lstik@mail.ru
Ответ TurboMen
Мне кажется ЛАК сильно выиграла от этого, их проблема это бесконечные травмы звёзд. Но сломаться всем трём(Вестбрук и не сломается, и не звезда уже) будет крайне сложно. А нужных ролевиков ещё доберут.
с нужными ролевиками как раз сложнее с этого года.
то самое правило, из-за которого харден не мог подписаться как СА, не позволят подписывать ЛАК никаких СА кроме тех, что сейчас на минималке (а если они будут полезны - их не будут скидывать, их будут менять).
рингчейзить станет сильно сложнее, придётся теперь делать это сразу летом)
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Eugenie Nation
Ответ artem-lstik@mail.ru
макси: "я для тебя что, шутка какая-то?"
Ты читать умеешь? Я про период траст за процесс. Макси это уже современность
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