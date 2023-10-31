Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!

Ура, это закончилось.

Это зеленое пятно на скамейке запасных «Сиксерс» – последнее, что мы запомним про Хардена в «Филадельфии»:

Так заканчиваются полтора бесславных года Хардена в Городе братской любви. Заканчиваются они братской ненавистью – ссорой с менеджером клуба Дэрилом Мори. Когда-то давным-давно Мори, еще в «Хьюстоне», поверил в звездный потенциал молодого защитника «Оклахомы» с еще не такой кучерявой бородой. Почти через 10 лет после этого он еще раз поверил в Джеймса – вызволил его из бардака «Бруклина».

В итоге Харден за «Сиксерс» провел даже меньше матчей в регулярном сезоне, чем за «Нетс» (чуть больше – с учетом плей-офф). Как и в «Бруклине», он не добрался с клубом даже до финала Востока. Как и в «Бруклине», он потребовал обмен. Как и в «Бруклине», обмен произошел именно туда, куда он сам хотел.

Харден растерял многое к 34 годам – резкость, стабильность, способность держать себя в физической форме. Но только не главный навык, который теперь и определит его карьеру, его наследие в НБА (и это не стэпбек-трехочковый с четырьмя отшагиваниями): бессовестно требовать обмен в конкретную команду и добиваться этого.

Как у него это получается? Загадка. Но теперь он игрок «Лос-Анджелес Клипперс», которые отдают за истекающий контракт Хардена пару ветеранов и пиков.

Детали обмена известны не до конца, но точно известно, что в «Филадельфию» едут:

• четыре форварда – Ник Батюм, Роберт Ковингтон, Маркус Моррис и Кей Джей Мартин;

• пик-2028 без защиты, несколько пиков второго раунда, своп;

• а также еще один пик первого раунда из неустановленной третьей команды.

С Харденом в ЛАК отправляются Пи Джей Такер и новичок Филип Петрушев, также «Филадельфия» отчисляет Дэнни Грина.

«Клипперс» математически недостаточно этих 4 контрактов, чтобы получить Хардена+Такера, им необходимо отдать еще одного игрока – как раз в третью команду, которая перенаправит за это пик в «Сиксерс».

Сделка странная с самых разных ракурсов, но самый необычный – насколько поздно она произошла. Мы сейчас говорим не о том, насколько поздно по американскому времени инсайдер Эдриан Воджнаровски опубликовал трансферную «Водж-бомбу» в твиттере. Хотя и это было поздновато: в 2:01 ночи по Филадельфии, в 23:01 – по Лос-Анджелесу. То есть местные болельщики «Клипперс» уже знают о переходе Хардена, а вот фанаты «Сиксерс» еще спят в неведении.

Но речь – о календаре. Так поздно обмены в НБА не совершаются: все сделки в межсезонье принято закрывать еще летом, в самых непростых случаях (например, Лиллард) – к медиадню НБА, чтобы журналисты отвязались со своими вопросами о возможном обмене. Харден, впрочем, медиадень проигнорировал, как и большую часть тренировочного лагеря и предсезонки. Но все еще числился в «Филадельфии».

Ключевых баскетболистов практически не меняют на старте сезона, в НБА важно провести тренировочный лагерь в том составе, который и будет играть. А если обмен неизбежен – его откладывают до зимы, до дедлайна, когда у клуба просто больше вариантов на рынке.

Октябрь-ноябрь – самое неудобное время для обменов как по правилам потолка зарплат, так и по игровым параметрам. Единственный обмен звезды на старте сезона в XXI веке – это обмен Аллена Айверсона из «Денвера» в «Детройт» на Чонси Биллапса. И не стоит напоминать, каким провалом обернулось сотрудничество Айверсона и «Пистонс».

Ах да, еще один пример… этот тот же Харден, но даже когда он бежал из «Хьюстона», обмен случился на четвертой неделе сезона (еще и компактного из-за ковида), не на второй.

Окно переходов в НБА не закрывается с концом межсезонья, и все же обычно, когда переговоры срываются летом, к ним возвращаются уже несколько месяцев спустя. Ситуация с Харденом далека от обычности. «Филадельфия» и «Клипперс» точно продолжали торговаться на старте сезона – и есть две улики, почему это было так.

Во-первых, «Филадельфия» не пускала Хардена играть, хотя сам он был готов начать сезон. Не пускала буквально: приехавшего в аэропорт Джеймса развернули от трапа самолета, когда «Сиксерс» улетали на первый матч сезона. Пропустивший предсезонку Джеймс вряд ли находится в хорошей форме, так что в случае допуска его к играм клуб рисковал а) отпугнуть покупателей от пузатого и немотивированного защитника и б) травмой, которая бы поставила крест на всех попытках обмена Бороды. Возможно, по схожим причинам и «Клипперс» не выпускали на паркет Морриса с его ключевым контрактом за 17 млн и Терэнса Мэнна, свой лучший актив, который постоянно мелькал в слухах.

Во-вторых, малозаметные бизнес-решения двух клубов. Во вторник наступает дедлайн по принятию решений в контрактах игроков с драфта-2021 – продлевать ли их на сезон-24/25. Практически все делают это заранее, кто-то даже в сентябре. Одни из немногих, по кому еще не было решений – защитник «Клипперс» Боунз Хайленд и свингмен «Сиксерс» Джейден Спрингер. Обоих очевидно планировали продлевать – но зачем спешить? Вдруг кто-то из них будет в многостороннем обмене Хардена, а новая команда по-другому оценивает перспективы Хайленда/Спрингера?

«Клипперс» взяли опцию в контракте Боунза всего за несколько часов до того, как решили вопросы с «Филадельфией» и Воджнаровски рассказал об обмене Хардена.

Зачем этот обмен «Клипперс»?

Владелец ЛАК Стив Балмер – как апокрифическая ворона, которая тащит все блестящее. Харден испачкался и помутнел, но все еще – мегапопулярный игрок с мощным резюме. Как и полгода назад, с переходом Уэстбрука, «Клипперс» не задумываются о состоянии игрока и его совместимости с командой – просто берут громкое имя, если могут.

Поскольку эксперимент с Расселлом был признан успешным, руководители ЛАК решили продолжать в том же духе. Харден просится в команду? А давайте!

Есть одно важное отличие от Уэстбрука. Тот, если помните, переходил из одной раздевалки «Крипто.ком-арены» в другую не напрямую. Из «Лейкерс» его сначала обменяли в «Юту», там сразу же договорились о выкупе контракта, и уже как свободный агент Расс подписался с «Клипперс».

Такой сценарий с Харденом был невозможен, хотя некоторые неосведомленные эксперты (привет Кевину О’Коннору из The Ringer) ожидали именно его. Дело в том, что с этого сезона в НБА действуют новые правила потолка зарплат. Многие из них – в облегченном формате, в полную силу вступающие с 2024/25, но не это: команды в зоне налога на роскошь больше не могут подписывать игроков, чьи контракты были выкуплены. Харден мог попасть в «Клипперс» только одним путем – путем обмена.

ЛАК могли ждать зимы, как полагается. Но был риск, что включатся другие силы, другие конкуренты, другие сценарии. Времени на то, чтобы встроить Хардена в систему команды до плей-офф, тоже оставалось бы меньше.

А встраивать там, похоже, нужно будет в несколько этапов. Потенциальный старт Зубац-Кавай-Джордж-Харден-Уэстбрук выглядит мощно… в 2017-м. Даже тогда было бы трудно понять, как им делить мяч – тут нет ни одного человека, кто бросает с получения, например. Если бы время на атаку в баскетболе было 50 секунд, «Клипперс» были бы не победимы – сначала Кавай пойдет в изоляцию, откинет Хардену, тот постучит, передумает, отдаст Уэстбруку, тот понесется под кольцо, скинет кому-нибудь, может быть, и до Пола Джорджа мяч дойдет.

Учитывая, сколько все звезды «Клипперс» регулярно пропускают из-за травм, мы успеем увидеть персонализированные версии «Клипперс» под каждого из четверых. И благодаря этому, возможно, никто не сломается к плей-офф – но как в этом плей-офф они смогут сосуществовать, мы увидим не раньше апреля, и сомнительно, что это будет приятное зрелище.

А ведь прямо сейчас ЛАК были очень даже зрелищны – две домашние победы, одно поражение в гостях лишь на последних секундах, одна из лучших атак в НБА и топ-5 защитный рейтинг (конечно, со скидкой на простых соперников на старте сезона). Стартовая пятерка накидывала соперникам почти +40 очков на 100 владений. Теперь будет другая стартовая пятерка, даже если Харден начнет играть не сразу, ведь уходит Роберт Ковингтон. Харден, конечно, намного талантливее Ковингтона – но нужнее ли?

Так что ответа на вопрос «зачем Харден «Клипперс» нет. Но «зачем им этот переход именно сейчас»? Ждать дальше – невыгодно, подписание после выкупа – невозможно, еще и продавец больше не требует перспективного Терэнса Мэнна в пакете активов. Пока он не передумал, менеджеры «Клипперс» ударили по рукам с Дэрилом Мори.

Зачем этот обмен «Филадельфии»?

Как и «Клипперс», «Филадельфия» хорошо стартовала – и посчитала, что вторая звезда к Эмбииду у них уже есть. 23-летний защитник Тайриз Макси был признан игроком недели в Восточной конференции, набирая по 30 очков в среднем. С каждым днем Харден становился все менее нужным и как игрок, и как актив.

Неоновый худи Хардена на скамейке запасных не приносил никакой пользы «Сиксерс» – только проблемы. Лига уже начала расследование, почему Джеймс не участвует в играх, есть ли тут уважительная причина. В НБА с этого сезона обновили не только правила потолка зарплат, но и регуляции по «управлению нагрузкой»: звезды не могут просто так пропускать матчи, транслируемые по национальному ТВ.

Харден считается звездой – он был на Матче звезд в позапрошлом сезоне. На этой неделе еще и стартует «межсезонный турнир», где правила отдыха для звезд будут максимально строгими. Прятать Джеймса и дальше – дополнительная головная боль для «Филадельфии».

Мори смирился с тем, что не сможет полноценно возместить за Хардена те активы, которые были потрачены при обмене из «Бруклина» в «Филадельфию», и что даже Мэнна «Клипперс» готовы были отдать за Холидэя, но не за Хардена.

Но есть бонусные плюсы для «Филадельфии». Сумма налога на роскошь стала меньше, клуб в одном сливе контракта Фуркана Коркмаза от того, чтобы вообще выйти оттуда (а это очень полезно в перспективе).

Прицепом к Хардену пошел Пи Джей Такер с опцией игрока на следующий сезон, а от «Клипперс» достались исключительно истекающие контракты. Следующим летом у «Филадельфии» будет очень много свободного места в платежке, они могут подписать свободного агента на максималку, продлить Макси и еще останется. Таким свободным агентом может быть, например… Кавай Ленард или Пол Джордж.

Функции Такера (защищайся, жди в углу, не трогай мяч, пока не просят) прекрасно выполнит старый знакомый «Сиксерс» Роберт Ковингтон. За дополнительную глубину в атаке будет отвечать Маркус Моррис, уроженец Филадельфии. За атмосферу – ветеран Николя Батюм, правда, тут есть неувязочка: Батюм был очень разочарован, что Эмбиид месяц назад выбрал сборную США вместо Франции, а теперь они одноклубники. В любом случае, настолько универсального игрока, как Батюм, в «Филадельфии» при Эмбииде еще не было.

«Филадельфия» избавилась от токсичного актива, получила несколько опытных ролевиков, посредственные пики, почистила платежку… и все равно обмен Хардена выглядит как вынужденный и вымученный.

Коллега Марк Дикс в статье для Forbes отметил, что в этом обмене нет победителей. Проиграла тут даже НБА – вновь звезда, даже не имея абсолютно никаких рычагов, бастовала и продавила обмен в удобную для себя (как он считает) команду.

Еще одно сомнительное наследие Хардена в баскетболе – проигрывает не только он, но и все вокруг него.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Christian Petersen