«Мне стыдно». Стив Керр жалеет о критике в адрес судьи Билла Кеннеди

Стив Керр признался, что ему стыдно за критику в адрес судьи Билла Кеннеди.

«Чувствую себя паршиво из-за того, что сказал то, что сказал. Билл Кеннеди этого не заслуживает.

Чувствую себя ужасно. Мне стыдно за это. Иногда в таких матчах эмоции берут верх. Ты говоришь то, о чем потом жалеешь. Билл Кеннеди — отличный судья, он в этой лиге уже давно. Я рад, когда выхожу на арену и вижу Билла», – сказал главный тренер «Голден Стэйт ».

Керр жестко раскритиковал судей за фол Джонатана Куминги в концовке матче против «Хьюстона » в 1/4 финала Кубка НБА (90:91). В результате два штрафных броска Джейлена Грина на последних секундах принесли «Рокетс» победу.

Позже лига подтвердила правильность судейского решения.