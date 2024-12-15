«Мне стыдно». Стив Керр жалеет о критике в адрес судьи Билла Кеннеди
Стив Керр признался, что ему стыдно за критику в адрес судьи Билла Кеннеди.
«Чувствую себя паршиво из-за того, что сказал то, что сказал. Билл Кеннеди этого не заслуживает.
Чувствую себя ужасно. Мне стыдно за это. Иногда в таких матчах эмоции берут верх. Ты говоришь то, о чем потом жалеешь. Билл Кеннеди — отличный судья, он в этой лиге уже давно. Я рад, когда выхожу на арену и вижу Билла», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».
Керр жестко раскритиковал судей за фол Джонатана Куминги в концовке матче против «Хьюстона» в 1/4 финала Кубка НБА (90:91). В результате два штрафных броска Джейлена Грина на последних секундах принесли «Рокетс» победу.
Позже лига подтвердила правильность судейского решения.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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