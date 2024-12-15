2

Никола Йокич, Лука Дончич и Яннис Адетокумбо продолжают лидировать в рейтинге The Ringer

The Ringer обновил Топ-100 игроков НБА в этом сезоне.

Пятерка лидеров не изменилась с 20 ноября. Первое место в рейтинге по-прежнему занимает действующий MVP лиги центровой «Денвера» Никола Йокич.

На втором месте – разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, на третьем – форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо. В пятерку также входят Джейсон Тейтум («Бостон») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»).

Топ-25 игроков НБА по версии The Ringer:

1. Никола Йокич

2. Лука Дончич

3. Яннис Адетокумбо

4. Джейсон Тейтум

5. Шэй Гилджес-Александер

6. Стефен Карри

7. Кевин Дюрэнт

8. Энтони Дэвис

9. Энтони Эдвардс

10. Джейлен Брансон

11. Виктор Вембаньяма

12. Джейлен Браун

13. Девин Букер

14. Донован Митчелл

15. Джа Морэнт

16. Леброн Джеймс

17. Де’Аарон Фокс

18. Домантас Сабонис

19. Карл-Энтони Таунс

20. Паоло Банкеро

21. Джейлен Уильямс

22. Джоэл Эмбиид

23. Кайри Ирвинг

24. Франц Вагнер

25. Тайриз Макси

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Ringer
logoНикола Йокич
logoЛука Дончич
logoШэй Гилджес-Александер
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoДжейсон Тейтум
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Копнем поглубже: статистика НБА
сегодня, 16:05Трибуна
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Шэй Гилджес-Александер вошли в Топ-3
613 декабря, 15:59
Майк Браун: «Как плеймейкер Домас Сабонис лучше, чем Никола Йокич»
1312 декабря, 16:18
У Йокича теперь есть персональный гимн. А клип на Sombor Shufflin вообще разрывает
712 декабря, 14:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» примет «Даллас», «Орландо» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи
724 минуты назад
Би Джей Армстронг о Майкле Джордане: «Он смазал 19 бросков подряд, но ни капли не сомневался в себе»
сегодня, 20:08
ACB. «Реал» разгромил «Бреоган», «Сарагоса» выиграла у «Барселоны» и другие результаты
сегодня, 19:36
«Мы расходимся во мнениях по многим вопросам, но уважение остается». Стивен Джексон рад за Стивена Эй Смита, получившего контракт на 120 млн
2сегодня, 18:37
Участие Джоэла Эмбиида в завтрашнем матче против «Шарлотт» пока под вопросом
5сегодня, 18:10
«Больше никакого эгоистичного баскетбола». Яннис Адетокумбо объяснил, как «Бакс» переломили ход сезона
1сегодня, 17:43
«Мне стыдно». Стив Керр жалеет о критике в адрес судьи Билла Кеннеди
9сегодня, 16:56
ЦСКА одержал 400-ю победу в Единой лиге ВТБ
сегодня, 16:23
Единая лига ВТБ. УНИКС разгромил «Пари НН», «Енисей» крупно уступил «Зениту», ЦСКА обыграл МБА-МАИ
9сегодня, 16:07
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у новосибирского «Динамо» и продлил серию до 13-0
сегодня, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» в гостях обыграла «Студентски центар», «Будучность» прервала победную серию «Партизана»
25 минут назад
«Голден Стэйт» пришлось бы обменять Джонатана Кумингу, чтобы заполучить Денниса Шредера и Кэма Джонсона
253 минуты назад
Чемпионат Италии. «Виртус» дома проиграл «Триесту», «Трапани Шарк» нанес первое поражение «Тренто» и другие результаты
59 минут назад
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» выиграл у «Парижа», «Нанси» уступил «Виллербану»
сегодня, 20:33
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» в гостях победил «Паниониос», «Панатинаикос» расправился с «Лаврионом»
сегодня, 20:11
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» разобрался с «Бахчешехиром», «Дарушафака» проиграла «Бешикташу»
сегодня, 19:54
Шон Маркс об обмене Денниса Шредера: «Главная цель – долгосрочный устойчивый успех»
сегодня, 19:44
Скип Бэйлесс о переходе Денниса Шредера: «Уорриорз» теперь в большей степени претенденты на чемпионство»
4сегодня, 19:04
Алекса Аврамович: «Главный подарок на Рождество — чтобы семья была рядом со мной»
сегодня, 18:25
Андреас Пистиолис о победе над МБА-МАИ: «Важно, что справились и вернули нужную энергию»
сегодня, 17:12
Рекомендуем