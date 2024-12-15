Никола Йокич, Лука Дончич и Яннис Адетокумбо продолжают лидировать в рейтинге The Ringer

The Ringer обновил Топ-100 игроков НБА в этом сезоне.

Пятерка лидеров не изменилась с 20 ноября. Первое место в рейтинге по-прежнему занимает действующий MVP лиги центровой «Денвера» Никола Йокич.

На втором месте – разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич , на третьем – форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо . В пятерку также входят Джейсон Тейтум («Бостон») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»).

Топ-25 игроков НБА по версии The Ringer:

1. Никола Йокич

2. Лука Дончич

3. Яннис Адетокумбо

4. Джейсон Тейтум

5. Шэй Гилджес-Александер

6. Стефен Карри

7. Кевин Дюрэнт

8. Энтони Дэвис

9. Энтони Эдвардс

10. Джейлен Брансон

11. Виктор Вембаньяма

12. Джейлен Браун

13. Девин Букер

14. Донован Митчелл

15. Джа Морэнт

16. Леброн Джеймс

17. Де’Аарон Фокс

18. Домантас Сабонис

19. Карл-Энтони Таунс

20. Паоло Банкеро

21. Джейлен Уильямс

22. Джоэл Эмбиид

23. Кайри Ирвинг

24. Франц Вагнер

25. Тайриз Макси