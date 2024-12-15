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«Мы расходимся во мнениях по многим вопросам, но уважение остается». Стивен Джексон рад за Стивена Эй Смита, получившего контракт на 120 млн

Стивен Джексон заявил, что Стивен Эй Смит заслужил контракт на 9-значную сумму.

«Мы расходимся во мнениях по многим вопросам, но уважение все равно остается, и я поздравляю его с тем, что он смог получить эти деньги. Иди и получи эти деньги, бро.

Я никогда не был хейтером. Если кто-то и заслуживает таких денег, судя по тому, как он сам всего добился, то это Стивен Эй. Не обязательно соглашаться со всем, что он говорит, чтобы уважать его и поздравлять с успехом, которого он добился за эти годы», – сказал бывший игрок НБА.

По информации СМИ, ESPN собирается заключить со Смитом новый шестилетний контракт на 120 миллионов долларов, который сделает его самой высокооплачиваемой телезвездой в истории спортивного вещания.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
logoСтивен Эй Смит
logoНБА
logoСтивен Джексон
телевидение
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