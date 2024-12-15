Би Джей Армстронг о Майкле Джордане: «Он смазал 19 бросков подряд, но ни капли не сомневался в себе»

Би Джей Армстронг рассказал о невероятной уверенности Майкла Джордана.

«То, что я всегда буду помнить о Майкле Джордане , и то, к чему он всегда призывал меня и других — это никогда не терять уверенности, никогда.

Я видел, как он делал много невероятного, но один из самых впечатляющих моментов произошел в матче против «Вашингтона». Он проводил ужасный матч. По-моему, он смазал 18 или 19 бросков подряд. Я был просто поражен его уверенностью, он ни капли не сомневался в себе. У этого человека была запредельная уверенность», – рассказал трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго ».