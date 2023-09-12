Перемен! «Бруклин»

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Разбор полетов

Исторически сложилось, что создание любых больших трио в Нью-Йорке – это к развалу команды. ЛЮБЫХ!

Вспомните обмен имени Билли Кинга или Энтони, Смита и Амаре, иногда все рушится даже на идее постройки трио, как было с Филом Джексоном. Разрушение команды Дюрэнта, Ирвинга и Хардена было вопросом времени. Еще было непонятно, кто начнет этот развал и как будто бы веры в Джеймса было чуть больше, но именно он решил поджечь фитиль. Интересно, что Джеймс решил сделать это после того, как увидел, как в раздевалке вместо разминки перед игрой Кайри раскуривает шалфей по древнему ритуалу (источники «Атлетика»).

«Нетс» опять занялись своим любимым делом – создание команды без звезд, которая будет нравиться людям, но не выиграет чемпионат.

Но давайте углубимся в историю развала и создания трио.

Джозеф Цай – далеко не бедный человек и входит в топ-6 богатейших людей в НБА. Он готов платить и вкладываться в команду. Не Балмер, но точно входит в топ владельцев, которых вы бы хотели видеть.

Именно от Цая исходила инициатива идти в подписания трио, потому что была возможность это сделать. Дюрэнт рассматривал в основном большие рынки, и Цай своевременно нажал на кнопку. Хороший признак того, что владелец готов платить.

Плохой признак, что гонка за любой суперзвездой очень сильно ломает то, что работало на должном уровне и какая часть решений Цая влияет на Маркса – это нюанс, который нужно держать в уме, когда следующая большая звезда выйдет на рынок СА, и «Нетс» теоретически смогут ее заполучить.

Результат прошлого решения – это Кенни Аткинсон и его уход, хотя он построил симпатичного середняка, а уволили Аткинсона по запросу главных звезд. Вспомните историю, как Дюрэнт и Ирвинг летом обсуждали, как будут играть на трансляции в социальной сети.

Иными словами хорошо, когда ваш владелец платит за все, что нужно, и плохо, когда он лезет в управление и начинает просить офис делать те вещи, которые не входили в его план.

Статус: Перестройка без пиков

Межсезонье

Что касается перестройки, то Маркс довольно-таки умный менеджер для этого дела.

Обмен Дюрэнта прошел по хорошей цене, когда была получена россыпь пиков, которая позволит легко перестроиться, когда «Финикс» развалится (а он развалится), Микэл Бриджес, который шел явно по сниженной цене, и Кэмерон Джонсон, а такого типа игрок спокойно будет востребован на рынке и с контрактом, который был выдан Марксом (94,5 миллиона на 4 года, где самый дорогой сезон – первый).

А вот обмен Хардена и Ирвинга – это достаточно специфичная история.

Да, их цена очень спорна на рынке, но если мы будем оценивать результаты, то, глядя на ростер, кажется, что их или нет или они спрятаны очень далеко (пики), но и выборов на предстоящих драфтах у «Нетс» не так много, чтобы говорить о том, что уход в перестройку начался успешно. Вот просто итог – Дюрэнт, Харден и Ирвинг были обменяны на Бриджеса, Джонсона, Финни-Смита, Динуидди, 7 пиков первого раунда и Бена Симмонса. Всех, кто уже испарился из команды, как Сет Карри, в расчет не берем. И здесь важно спросить самого себя, а точно ли это адекватная цена за 3 суперзвезд? Я останусь при мнении, что можно было явно лучше. С другой стороны, так активы не были перегреты, и неизвестно, что было бы сделано, если бы Маркс ждал. Естественно, также держим в уме Цая, который лично просил не обменивать Ирвинга в «Лейкерс», а потому, может, и вины Маркса в недостаточно выгодных обменах и вовсе нету.

Момент, который мы не сможем оценить сейчас – драфт. Здесь все просто, Маркс брал самых молодых игроков из доступных. Уайтхед и Клоуни еще очень далеки от НБА (потому и не играют), но первый шел самым талантливым школьником страны, а второму только исполнилось 19 лет. К этому вопросу вернемся года через 2-3.

Придраться можно и к топорным обменам Харриса и Миллса, которые были выполнены отвратительно с точки зрения получения активов.

За обмен Джо Харриса пришлось доплачивать даже деньгами, хотя я не скажу, что он прям мешал и нельзя было набить ему цену, но, возможно, основная идея была в том, чтобы скинуть бесполезный контракт. Все равно 1 Прести из 10.

Пэтти Миллса тоже можно было обменять без доплаты в виде пика, но здесь хотя бы что-то вернулось назад.

Что более значимо, это момент, когда «Нетс» пытались втянуть в обмен Лилларда, потому что по слухам Дэмиан хотел играть с Бриджесом и его устраивал «Бруклин». На самом деле, слух не был подтвержден, и до сих пор непонятно, что это было. Либо Кронин пытался поднять цену бывшего франчайза, но Маркс не предпринимал никаких действий и не ввязывался в орегонскую авантюру.

Да, за отсутствие ошибок тоже надо хвалить иногда.

Самая большая проблема для Маркса – это то, что перестройка будет весьма необычной. Здесь нет смысла сливать сезон, потому что пиков на 2024 год у команды сейчас нет ни в каком виде (ни своих, ни чужих), нет пиков первого раунда и в 2025 и 2026 году. То есть проигрывать и падать низко просто глупо, а потому наиболее важная задача этого сезона – это развитие игроков (это не к Марксу) и накопление активов через принятие плохих контрактов, скидывание ролевых игроков, и здесь у Шона есть Финни-Смит, О’Нил, Динуидди, Симмонс . То, как Шон распорядится этими активами, будет влиять на очень многое в текущей перестройке.

Тренер

Оценка Жака Вона будет зависеть от того, как он сможет развивать игроков и строить систему команды. Именно так, в отличие от Мозли, Биллапса и других сливающих тренеров. Как я написал выше, «Нетс» глупо сливать сезон, и они могут спокойно выстраивать коллектив и тратить время на «попытки побеждать». Здесь нет звезд и эгоистов (которых нельзя посадить на скамейку), а значит, будет тренерская работа в чистейшем виде.

Каким тренером является Жак Вон, говорить рано, потому что мы видели лишь вторую часть сезона, которая была доиграна по инерции и без особых целей.

Хотя и там были интересные решения.

Например, кто вообще думал о том, что Ройс О’Нил может быть разыгрывающим? 3,7 ассиста – это цифры, которые Ройс не показывал никогда в карьере и именно Жак Вон начал искать такие скрытые таланты внутри коллектива.

Также он выглядел лучше на фоне Нэша примерно во всем. Это бросалось в глаза и при работе со звездами и после их ухода.

Из негативного.

Как вы думаете, стала ли команда после ухода Дюрэнта, Хардена и Ирвинга играть реже изоляции? В этом сезоне точно нет, потому что они их делают чаще всех (15 владений за игру) и весьма неэффективно (20-е место).

Здесь уже начинают появляться вопросы по поводу того, что же вы пытались сделать во время тренировочного лагеря и почему молодая команда делает то, что ей точно нельзя делать ни в каком случае.

Дальше – пик-н-ролл с завершение от «большого». 22-е место по частоте, 27-е место по эффективности, имея талантливого Клэкстона, который может быть лоб-угрозой, и Шарпа, а ведь есть еще и Симмонс, про которого говорят уже лет 5, что он мог бы быть идеальной машиной на двоечке.

Мало здесь и атак с оффскринов – последнее место и по эффективности и по частоте.

Количество передач за игру – 20-е место, количество владений с 7 ударами мяча об паркет и более у одного игрока – топ-10. Красные флаги пока очень явные.

И всю эту статистику можно интерпретировать по-разному. Например, что молодая команда учится играть, но можно привести пример того, как «Оклахома» играла правильно, но неэффективно все эти годы, и увидеть разницу.

На самом деле, это все вопросы, которые мы пока можем записать и оценить через год или по ходу сезона. Позитивные моменты тоже имеются.

Например, даже при отсутствии качественной системы заслонов команда в топ-6 по атакам с хэндоффа и на 2-м по эффективности, а это одно из самых сложных владений, которое трудно играть без подготовки. Его как раз любят играть «Кингс» и «Голден Стэйт». Высоко «Нетс» и по скрин-ассистам, это тоже признак хорошей организованности, то есть все-таки моменты, которые неплохи здесь.

Важно еще понять, как Вон работает с игроками индивидуально в плане развития. Например, научит ли он Томаса пасовать мяч и защищаться, а не думать о том, как бы пойти на подбор, чтобы начать свое тупое владение.

Что будет с Уайтхэдом и Клоуни?

Как будет развиваться Клэкстон в атаке?

В Симмонса веры нет.

У Жака Вона был трудный сезон, где он руководил и звездами и выглядел явно лучше Нэша в каждом аспекте игры. Руководил он и началом перестройки, где вывел баланс команды на нужный баланс и позволил вырасти Бриджесу, но дальше ему предстоит строить команду с нуля с собственным видением, то, чего ему не приходилось делать раньше.

Главная звезда – Микэл Бриджес

Большинство людей очень специфично оценивают главных звезд.

Как правило, главный скорер по совместительству является и главной звездой для большинства команд. Особенно важно, чтобы он был бОльшую часть атак с мячом (либо мог это делать в теории), бросал в клатче (% вторичен) и умел бросать со всех точек (либо просто делал вид, что умеет). Пройдитесь по всем 30 командам, и я уверен, что под эти критерии не попадет парочка (Карри, Яннис, может, кто-то еще). Чтобы покрыть все 30 команд, достаточно добавить через слэш критерий того, что это может быть еще бигмен, доминирующий в краске («Пеликанс», «Милуоки» и «Филадельфия»).

Да, определенно Микэл Бриджес не попадает под эти критерии, да и после второй части прошлого сезона оставил мнение, которое можно охарактеризовать, как «хорош, но главной звездой видеть не хотим».

Отчасти это правда.

Бриджесу самому комфортнее выступать в ограниченной роли. В прошлом сезоне он открыл талант скорера еще в «Финиксе», но сделал это лишь в период травмы Букера. Тогда мы и увидели, что Микэл вполне себе неплохо играет пик-н-ролл, атакует после заслона, бросает средние и делает прочие вещи, которые не разрешаются обычным ролевым. После обмена Бриджесу дали тотальный зеленый свет на все, и он спокойно набрал за 27 игр статистику, которая очень похожа на суперзвездную – 26,1+4,5+2,7 (47,5%+37,6%+89,4%).

Намекаю ли я на то, что он может быть суперзвездой?

Нет, но перед стартом предыдущего сезона на фан-форуме «Финикса» писали о том, что безумно неприятно отмечать факт того, что Бриджес так и не смог развиться в суперзвезду и по-прежнему боится на себя брать ответственность и тяжелые броски, а в конце сезона уже аналитики обсуждали, что он, конечно, хорош, но на суперзвезду не играет.

За год, как видите, поменялось многое, да и Бриджес прыгнул с 14,2 очков на 26,1. Это невероятный прыжок при условии того, что Бриджес не потерял своих главных достоинств, как одного из самых качественных защитников периметра.

Текущий сезон даст нам окончательный ответ по Бриджесу в разрезе того, кем он будет в лиге.

Сейчас, Бриджес – очень зависимый игрок. Он берет на себя тяжелые броски, но при этом он точно не является боллхендлером и человеком, который может вести атаку или разыгрывать, и это проблема. Более того, чем дольше мяч находится у Микэла, тем хуже для его процентов с игры, и это проблема. Как быть главным скорером команды, если ты не можешь играть позиционную атаку с мячом в руках? Согласен, условному Букеру не нужно быть с мячом или Карри или Томпсону в лучшие годы, но это не тот тип игрока, на который должен равняться Бриджес, а особенно в «Нетс», где многое в этом сезоне будет строиться с нуля и нужно забирать команду в свои руки. Играть здесь на чистых мячах не получится, а потому этот сезон для него во многом определяющий.

Даже в первых играх он не является игроком, который исполняет роль плеймейкера или боллхендлера. Есть Симмонс, есть Томас, и вот Микэл уже снова занимает роль человека, который не может инициировать владения для себя, а в таких командах, как текущие «Нетс» – это может оказаться проблемой, ведь Томас бросит каждый мяч, который будет у него в руках.

Но даже если Бриджес все это не докажет, то точно ли это проблема?

Вспомните сколько проигрывал Девин Букер, и это не помешало построить контендер вокруг Букера (Пол, Бриджес, Эйтон), так и завлечь своим присутствием звезд (Дюрэнт, Бил). Даже при условии, что Бриджес не сделает еще один шаг вперед, он остается крайне значимым и важным игроком, который уже превзошел ожидания «Нетс».

Состав

Даже не пишите про Кэмерона Томаса, умоляю.

Но давайте объясню, почему же не Кэмерон Томас и почему я очень скептически расположен к нему.

Поставьте себе задачу последить за Томасом во время любого оборонительного владения команды, и вы увидите, что человек абсолютно не умеет чувствовать ритм игры и быть успешным командным защитником, ведь каждый раз, когда кто-то идет в проход, Томас отходит от своего игрока для бесполезной подстраховки или просто идет на подбор, чтобы быстрее забрать мяч.

При этом отмечу, что когда Томас выходил на драфт, все отмечали, что он, безусловно, талантливый скорер, но больше в его игре нет ничего и особенно пугала защита. Он худший защитник лиги без мяча. Абсолютно вне конкуренции.

Стоит отметить, что защита Томаса против игрока с мячом стала лучше, и здесь хотелось бы его похвалить. Теперь через него залетает всего лишь 40%, что для него уже прогресс.

Сейчас у Томаса 1,3 по показателю Offensive Box plus/minus, но по аналогичной статистике в защите у него -2,3! Это 328-е место в лиге, и ниже игроки, которые вообще не факт, что должны играть в НБА.

Можно подумать, что на картинке выше Томас страхует одноклубника, но он уже явно не успевает и находится даже за его спиной, оставляя открытым Ричардсона на дуге. Зачем? Это ошибка повторяется из атаки в атаку.

Что касается других его проблем – это, конечно, розыгрыш. При коэффициенте использования 32,2%, кажется, нереально иметь меньше 5 передач, но у Томаса их набирается 1,8 (потерь столько же), и здесь есть интересная статистика. Японец (ага, у него японское гражданство, так как родился он стране восходящего солнца) имеет второе среднее время в команде, но по передачам он лишь 8-й! Он отдает меньше передач, чем Бриджес, Динуидди, Джонсон, Клэкстон, Финни-Смит, О’Нил и Симмонс. Стоит ли говорить, что у него самый высокий коэффициент использования в команде? Здесь не нужен глубокий анализ, он просто держит мяч долго, не отдает передачи и не помогает командному нападению.

Иными словами Томас может быть сколько угодно замечательным скорером, но привезет в защите больше и ничего не даст вашему командному нападению. Из позитивного – Томас понимает свои проблемы и сам считает, что должен прибавлять и в защите и в розыгрыше. Ждем результатов.

Останавливаться на Деннисе Смита считаю моветоном и пережитком 2017-2019 годов, когда в его талант все-таки верилось, но сейчас это, скорее, желание увидеть красивую историю, чем реально рассчитывать на конкуренцию от него. Если что и может помочь, то его защита, которая на удивление стала лучше, все остальное весьма на посредственном уровне.

Тем более сейчас Смит пока сидит за спиной Динуидди. Почему пока? Потому что Спенсер всегда был слегка переоценен большинством. Да, он был весьма стабильным атакующим игроком на пик-н-ролле, но никогда не был и близок к звездному уровню. Ни защитой, ни атакой, ни пониманием игры, ни тем более броском, а сейчас вся эта история не особо и актуальна для команды.

Когда был Аткинсон, «Нетс» не собирались сливать прямо в явном виде и давали ему быть Спенсером, сейчас явных целей сливать у «Нетс» тоже нет, но зачем в такой ситуации наигрывать Спенсера, когда есть более молодые игроки? Разве только чтобы повыгоднее продать, но и здесь его ценность на рынке весьма сомнительна. Да, спрос на Кроуфордов, Уильямсом, Кларксонов и прочих зажигалок со скамейки всегда был достаточно большой, но его 20 миллионов еще нужно и впихнуть. В итоге у Спенсера планируется странный сезон, когда он особо не нужен команде ни в каком виде, но его нужно скинуть и желательно выгодно, а для этого нужно играть, а еще желательно не проигрывать, и здесь очень тяжело выбрать золотую середину.

Непонятно, что хотят от Лонни Уокера. Ему до сих пор всего лишь 24 года, хотя это его 6-й год в лиге и талант там есть, но для того чтобы его реализовать, нужна большая работа. Например, в защите Уокер как будто бы становится только хуже или остается на том же невзрачном уровне. Его 42,9%, которые он пускает через себя на периметре, попадают в топы худших защитников лиги, хотя стоит сказать, что у него и не самые простые матчапы даже в этом сезоне, когда он опекал Хирро, Миллера или Розира. Что касается нападения, то Уокер как раз тот игрок, который, в отличие от Томаса и других гардов, спокойно чувствует себя без мяча, играя на получении:

Ройс О’Нил и Дориан Финни-Смит, думаю, доступны практически при любом раскладе, если только у «Нетс» не пойдет игра с высоким винстриком, что команда залетит в плей-офф с достаточно большим преимуществом, но даже в такой ситуации думаю будут поступать хорошие предложения, тем более не сказать, что у обоих плохие контракты (истекающий 9,5 миллионов у Ройса и меньше 14 миллионов за следующие 3 сезона для Финни-Смита).

Для игры в долгий срок уже продлен Кэмерон Джонсон, чей контракт сейчас кажется немного безумным, но с учетом роста доходов будет выглядеть вполне нормально, подходя к истечению.

Взгляните на его карту бросков:

Атаки Джонсона распределяются следующим образом – 40% на спот-ап броски, 20% на транзишин. Идеальное соотношение для ролевика, и в этой роли Джонсон приблизился к элитному уровню. С правильным спейсингом Джонсон может стать и одним из лучших снайперов лиги, он достаточно сильно похож на Кигана Мюррея по модели игры. Что касается защиты, то перед приходом в лигу все казалось гораздо хуже. Джонсон не самый подвижный, но зато спокойно покрывает разницу в классе умением хорошо занимать позицию и бороться с более габаритными соперниками, поэтому его зачастую и ставят на Таунса, Мобли и других центровых. Если «Нетс» рискнут играть суперсмоллболл, то здесь есть кандидаты.

Среди бигменов «Бруклина» очутился Гарри Джайлз, школьная легенда Америки, считающийся куда талантливее, чем Тейтум, Фокс или Болл. Более талантливым считался только Джош Джексон, который накурил свою дочь и находится вне лиги. Применимо к Джайлзу стоит сказать, что все-таки здесь не совсем его вина, ведь для того, чтобы перевезти медицинскую книжку Гарри заказывали отдельный трансфер, и там объем побольше, чем у «Война и мир».

Дэйрон Шарп – олдскульная классика. 93,8% его бросков из краски, то есть здесь типичная угроза с данк-спота, пик-н-ролл и солидная защита, но все же Шарп уступает Клэкстону примерно во всем.

Клэкстон, разумеется, не был претендентом на DPOY год назад, и это лишь его помутнение, но все же он весьма хорош. Ник тоже ограничен (хотя в колледже поливал из-за дуги стабильно) и бросает 97,4% в краске, являясь самым эффективным игроком прошлого сезона. Притянуто за уши, но у него единственного среди игроков, сыгравших достаточное количество времени, процент попадания был выше 70%.

Даже с учетом ограниченности это выдающиеся цифры. Достигает он их за счет пик-н-ролла (4-й по эффективности во всей НБА). За счет катов (лишь 5 игроков сделали их больше в прошлом сезоне) и отчасти за счет борьбы под чужим щитом. Мобильный, атлетичный и прыгучий бигмен. Кто-то скажет, что его функционал явно не претендует на звезду, но Деандре Джордан умел даже меньше в свое пиковое время, хотя базовые навыки пост-апа, конечно, ему бы не помешали или хотя бы редкие броски из-за дуги.

Важная особенность Клэкстона, которая ставит его выше Шарпа и многих других молодых центровых – умение двигать мяч и ставить заслоны. Здесь у Клэкстона было почти 4 скрин ассиста в прошлом сезоне, и он делал за игру по 30 передач при 40 касаниях. Для сравнения Дюрэнт делает 40 передач при 67 касаниях. Клэкстон трогает мяч чаще Богдана Богдановича, Монка, Беверли, Рубио или Майкла Портера младшего. Он и правда участвует в большом количестве комбинаций как игрок, который двигает мяч. Это сильное конкурентное преимущество для молодого центрового.

В этом сезоне нужно понять, насколько вообще реально увидеть Клэкстона в роли основного защитника команды (а в прошлом сезоне он сам подтвердил, что его спад был связан с уходом лидеров), и может ли он развить что-то еще (бросок или хотя бы игру на миссматчах).

Стартовая пятерка

Симмонс-Томас-Бриджес-Финни-Смит-Клэкстон

Ротация – Джонсон, Уокер, О’Нил, Динуидди, Шарп, Смит

Плей-офф – Спорно

Плей-ин – Да

Бриджес - звезда

Финни-Смит и О’Нил – обменяны

Бен Симмонс – занимается с психологом, ментальные проблемы, проблемы с броском и спиной и еще добрый десяток другой причин, почему ему не нужно играть в баскетбол

«Атланта»

«Бостон»

«Вашингтон»

«Голден Стейт»

«Даллас»

«Денвер»

«Детройт»

«Индиана»

«Кливленд»

«Клипперс»

«Лейкерс»

«Майами»

«Мемфис»

«Милуоки»

«Миннесота»

«Нью-Йорк»

«Оклахома»

«Орландо»

«Пеликанс»

«Портленд»

«Сакраменто»

«Сан-Антонио»

«Филадельфия»

«Финикс»

«Хьюстон»

«Чикаго»

«Шарлотт»

«Юта»

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Фото: Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Dustin Satloff, Richard Rodriguez, Michael Reaves, Kevork Djansezian; East News/Icon Sportswire via AP Images