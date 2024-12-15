«Больше никакого эгоистичного баскетбола». Яннис Адетокумбо объяснил, как «Бакс» переломили ход сезона
Яннис Адетокумбо рассказал, как «Бакс» удалось переломить ход сезона.
«Мы доверяем друг другу. Мы стали доверять друг другу. Мы играем в командный баскетбол. Больше никакого эгоистичного баскетбола.
Мне кажется, что в начале сезона мы пытались сделать все единолично. Мы очень талантливая команда, поэтому иногда это плохо сказывалось на команде.
В тот момент, когда мы поняли, что должны бороться как команда, должны передавать мяч как команда, должны играть как команда, мы переломили ход сезона. Но нам нужно продолжать. Работа еще не закончена», – сказал форвард «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on TNT в соцсети X
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