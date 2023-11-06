Гэйб Винсент о том, почему ушел из «Хит»: «Плей-офф изменил мою ценность как игрока. Естественно, я хотел остаться»

Теги Лейкерс Майами НБА Гэйб Винсент Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Гэйб Винсент объяснил, почему в межсезонье принял решение перейти в «Лейкерс».

Окончательное предложение «Хит» Винсенту было четырехлетним и составляло около 34 млн долларов. В итоге он принял полностью гарантированное трехлетнее предложение «Лейкерс» на сумму 33 млн долларов.

«Мы далеко зашли в плей-офф, и это изменило мою ценность как игрока. Думаю, после этого все стало еще сложнее. «Майами» хотел, чтобы я остался. Естественно, я тоже хотел остаться в команде, с которой вышел в финал, с которой провел последние три или четыре сезона. К сожалению, ничего не вышло. Моя ценность на рынке изменилась», – сказал Винсент Miami Herald.

В 22 матчах плей-офф-2022/23 Винсент набирал в среднем 12,2 очка и 3,5 передачи, реализуя 40,2% с игры и 37,8% из-за дуги.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Перемен! «Бруклин»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VKing24
Все хотят бабки, а тут тем более стали почти ключевым игроком, который помог выйти в финал

А вот Майами растеряла всё...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий