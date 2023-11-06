Гэйб Винсент о том, почему ушел из «Хит»: «Плей-офф изменил мою ценность как игрока. Естественно, я хотел остаться»

Разыгрывающий « » объяснил, почему в межсезонье принял решение перейти в «Лейкерс».

Окончательное предложение «Хит» Винсенту было четырехлетним и составляло около 34 млн долларов. В итоге он принял полностью гарантированное трехлетнее предложение «Лейкерс» на сумму 33 млн долларов.

«Мы далеко зашли в плей-офф, и это изменило мою ценность как игрока. Думаю, после этого все стало еще сложнее. « » хотел, чтобы я остался. Естественно, я тоже хотел остаться в команде, с которой вышел в финал, с которой провел последние три или четыре сезона. К сожалению, ничего не вышло. Моя ценность на рынке изменилась», – сказал Винсент Miami Herald.

В 22 матчах плей-офф-2022/23 Винсент набирал в среднем 12,2 очка и 3,5 передачи, реализуя 40,2% с игры и 37,8% из-за дуги.

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