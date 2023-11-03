Гэйб Винсент пропустит минимум две недели с травмой колена

Разыгрывающий « » выбыл из строя на две недели из-за травмы колена левой ноги.

Как сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин, у Винсента эффузия коленного сустава – состояние, при котором в колене скапливается жидкость.

Разыгрывающий будет повторно обследован через две недели.

В четырех встречах на старте сезона Винсент набирал в среднем 6 очков и 3 передачи, реализуя 39,3% бросков с игры и 7,1% из-за дуги (1 из 14) за 28,3 минуты на площадке.

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?