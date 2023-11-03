Гэйб Винсент пропустит минимум две недели с травмой колена

Теги травмы Лейкерс НБА Гэйб Винсент Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Гэйб Винсент выбыл из строя на две недели из-за травмы колена левой ноги.

Как сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин, у Винсента эффузия коленного сустава – состояние, при котором в колене скапливается жидкость.

Разыгрывающий будет повторно обследован через две недели.

В четырех встречах на старте сезона Винсент набирал в среднем 6 очков и 3 передачи, реализуя 39,3% бросков с игры и 7,1% из-за дуги (1 из 14) за 28,3 минуты на площадке.

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1 комментарий

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Вадим Дзахоев
Пока что не влился в команду, но от игры к игре смотрелся лучше
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