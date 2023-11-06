Хавьер Паскуаль: «Эртель получил травму на предматчевой тренировке в Краснодаре»

Теги травмы Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Томас Эртель Адриен Морман Денис Захаров Сергей Торопов Георгий Жбанов Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о большом количестве травмированных в команде.

«Адриен Морман получил травму вчера, он пропустит много времени. Как и Торопов. Жбанов получил травму в последней игре Суперкубка, мы ждем, когда он восстановится.

Захаров травмирован с прошлого сезона и пока еще не готов. Он начал тренироваться понемногу с командой, но все еще не готов. Ему нужно время.

Эртель получил травму на предматчевой тренировке в Краснодаре, и мы все еще ждем его. Мы пока не знаем, как много времени это займет, но, думаю, это продлится долго», – рассказал Паскуаль.

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