Хавьер Паскуаль: «Эртель получил травму на предматчевой тренировке в Краснодаре»

Главный тренер « » рассказал о большом количестве травмированных в команде.

« получил травму вчера, он пропустит много времени. Как и . Жбанов получил травму в последней игре Суперкубка, мы ждем, когда он восстановится.

Захаров травмирован с прошлого сезона и пока еще не готов. Он начал тренироваться понемногу с командой, но все еще не готов. Ему нужно время.

получил травму на предматчевой тренировке в Краснодаре, и мы все еще ждем его. Мы пока не знаем, как много времени это займет, но, думаю, это продлится долго», – рассказал Паскуаль.