Единая лига ВТБ. «Зенит» – УНИКС, МБА против «Астаны»

В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут два матча.

« » в Санкт-Петербурге встретится с казанским УНИКСом, столичная примет «Астану».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 8-0, – 5-1, Руна – 5-2, – 5-3, Зенит – 4-3, Самара – 4-4, – 4-4, Уралмаш – 4-4, Нижний Новгород – 3-4, – 2-3, Парма – 3-5, МБА – 2-5, Автодор – 2-6, Минск – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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