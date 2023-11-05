Единая лига ВТБ. «Зенит» – УНИКС, МБА против «Астаны»
В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
«Зенит» в Санкт-Петербурге встретится с казанским УНИКСом, столичная МБА примет «Астану».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 ноября, 16.00, «КСК Арена»
- Дата проведения
- 5 ноября, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 8-0, УНИКС – 5-1, Руна – 5-2, Енисей – 5-3, Зенит – 4-3, Самара – 4-4, Локомотив-Кубань – 4-4, Уралмаш – 4-4, Нижний Новгород – 3-4, Астана – 2-3, Парма – 3-5, МБА – 2-5, Автодор – 2-6, Минск – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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