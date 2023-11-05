Дмитрий Кулагин: «Когда играешь против своей бывшей команды, всегда испытываешь позитивные эмоции»

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин в интервью «Матч ТВ» рассказал, что чувствовал в игре против своей бывшей команды петербургского « » (93:83).

— Интересная игра для болельщиков, полные трибуны, праздник удался.

— Вы с особым настроем играли против своей бывшей команды?

— Мы профессионалы, и для нас по идее нет разницы. Но когда играешь против своей бывшей команды, всегда испытываешь позитивные эмоции. Вот и сегодня что‑то внутри тебя способствовало тому, чтобы сделать экстраусилия и победить. Рад, что моя команда смогла здесь выиграть.

— После первой четверти вы были самым результативным игроком встречи, но потом «промолчали» всю вторую. Почему?

— Я делал все, что необходимо для победы команды, как того требовал тренер. Игра требовала персональной опеки Курича, полагаю неплохо с этим справился.

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