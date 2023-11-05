Илона Корстин: «УНИКС победил «Зенит» за счет превосходства на подборе и лучшей реализации трехочковых»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что УНИКС и « » показали высокий уровень баскетбола, но казанская команда была сегодня сильнее за счет превосходства на подборе и лучшей реализации трехочковых (93:83).

«И «Зенит», и показали высокий уровень баскетбола. «Зенит» на характере отыграл «-13» в заключительной четверти, но итоговой победы добился УНИКС — за счет превосходства на подборе и лучшей реализации трехочковых.

Лидер казанцев Нено Димитриевич в концовке взял ответственность на себя и реализовал несколько ключевых бросков. Отлично вписался в команду Исмаэль Бако, его работа на подборе сыграла важную роль, и, конечно, неудержим был сегодня Маркос Найт, записавший на свой счет 22 очка.

У «Зенита» сейчас несколько ключевых игроков отсутствуют из‑за травм, не принимал участия в матче один из лидеров . При этом питерцы могли рассчитывать на успех в концовке, но важный трехочковый бросок цели не достиг», — сказала Корстин.

Перемен! «Бруклин»