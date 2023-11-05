Илона Корстин: «УНИКС победил «Зенит» за счет превосходства на подборе и лучшей реализации трехочковых»

Теги УНИКС Зенит Илона Корстин Единая лига ВТБ Томас Эртель Сергей Карасев Исмаэль Бако Ненад Димитриевич Маркос Найт Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что УНИКС и «Зенит» показали высокий уровень баскетбола, но казанская команда была сегодня сильнее за счет превосходства на подборе и лучшей реализации трехочковых (93:83).

«И «Зенит», и УНИКС показали высокий уровень баскетбола. «Зенит» на характере отыграл «-13» в заключительной четверти, но итоговой победы добился УНИКС — за счет превосходства на подборе и лучшей реализации трехочковых.

Лидер казанцев Нено Димитриевич в концовке взял ответственность на себя и реализовал несколько ключевых бросков. Отлично вписался в команду Исмаэль Бако, его работа на подборе сыграла важную роль, и, конечно, неудержим был сегодня Маркос Найт, записавший на свой счет 22 очка.

У «Зенита» сейчас несколько ключевых игроков отсутствуют из‑за травм, не принимал участия в матче один из лидеров Томас Эртель. При этом питерцы могли рассчитывать на успех в концовке, но важный трехочковый бросок Сергея Карасева цели не достиг», — сказала Корстин.

Перемен! «Бруклин»

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