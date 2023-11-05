Ненад Димитриевич: «Сумели закрыть снайперов «Зенита»

Защитник УНИКСа Ненад Димитриевич отметил, что действующим чемпионам удалось закрыть снайперов « » в сегодняшнем матче лиги ВТБ (93:83).

«Отличная победа над сильным соперником в гостях.

Считаю, мы проделали хорошую работу в защите и сумели закрыть их снайперов. В ключевые моменты играли сплоченно и заслужили победу. Поздравляем наших болельщиков», – сказал Димитриевич.

«По-настоящему командная победа. Каждый из нас внес свой вклад. Все мои братья сегодня показали отличную игру», – добавил разыгрывающий УНИКСа Маркос Найт.

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