Хавьер Паскуаль: «У нас был открытый бросок, который мог дать нам шансы на победу, но мы промазали»

Главный тренер « » отметил, что у его команды мог быть шанс на победу в матче против (83:93), но она упустила момент.

«Спасибо болельщикам, которые были сегодня на арене. Была отличная атмосфера и отличная игра для зрителей. К сожалению, мы не смогли победить, в основном потому, что проиграли подборы, 22 отскока против 32 — это очень, очень большая разница. Это большая часть игры.

С другой стороны, те игроки, которые были здоровы, старались бороться, шли до самого конца. Думаю, что у нас был открытый бросок, который мог бы дать нам шансы на победу, но, к сожалению, мы промазали эту попытку и, в конце концов, не смогли победить.

Нужно продолжать. Это непростой момент, потому что у нас много травм, не так легко работать, не так легко играть. Но сейчас здоровые игроки и тренерский штаб должны оставаться вместе и пытаться победить в следующем матче», – сказал Паскуаль.

Сразу пять (!) шальных концовок и скандал подарил «внутрисезонный турнир» НБА. И речь не про паркеты, от которых кровь из глаз