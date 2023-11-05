Хавьер Паскуаль: «У нас был открытый бросок, который мог дать нам шансы на победу, но мы промазали»

Теги УНИКС Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль отметил, что у его команды мог быть шанс на победу в матче против УНИКСа (83:93), но она упустила момент.

«Спасибо болельщикам, которые были сегодня на арене. Была отличная атмосфера и отличная игра для зрителей. К сожалению, мы не смогли победить, в основном потому, что проиграли подборы, 22 отскока против 32 — это очень, очень большая разница. Это большая часть игры.

С другой стороны, те игроки, которые были здоровы, старались бороться, шли до самого конца. Думаю, что у нас был открытый бросок, который мог бы дать нам шансы на победу, но, к сожалению, мы промазали эту попытку и, в конце концов, не смогли победить.

Нужно продолжать. Это непростой момент, потому что у нас много травм, не так легко работать, не так легко играть. Но сейчас здоровые игроки и тренерский штаб должны оставаться вместе и пытаться победить в следующем матче», – сказал Паскуаль.

Сразу пять (!) шальных концовок и скандал подарил «внутрисезонный турнир» НБА. И речь не про паркеты, от которых кровь из глаз

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1 комментарий

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Александр
Всё что мог дать Паскуаль Зениту, он уже дал. Весь прогресс закончился ещё в прошлом сезоне. Да и сам он, скорее всего, уже мыслями в новом клубе. У него хорошие жестикуляции и подача эмоций на паркете и во время тайм-аутов, но уже во всё это как-то не верится, глаза больше не горят. Возможно в плей-офф проснётся азарт, которого хватит на последний рывок. Зениту, с его составом, нужен новый тренер, Паскуалю нужен новый клуб. Вопрос только в том, дотянут ли они до конца сезона или нет.
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