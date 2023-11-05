Велимир Перасович: «Контролировали матч на протяжении почти всех 40 минут и заслужили эту победу»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что его команда одержала заслуженную победу в гостевом матче над «Зенитом» (93:83).

«Всегда сложно играть в Санкт-Петербурге. Помню, что мы тут проиграли последние 5 матчей, так что я счастлив, что мы нашли способ победить.

Знаем, что они играли без нескольких важных игроков, но думаю, что мы провели отличный матч и контролировали его на протяжении почти всех 40 минут — за исключением начала второй четверти. По ходу матча показывали хороший баскетбол и, думаю, заслужили эту победу», – сказал Перасович.

Сразу пять (!) шальных концовок и скандал подарил «внутрисезонный турнир» НБА. И речь не про паркеты, от которых кровь из глаз

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