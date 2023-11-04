Велимир Перасович накануне встречи с «Зенитом»: «Нам предстоит тяжелый матч»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от завтрашнего матча против «Зенита» в рамках Единой лиги ВТБ.
«Зенит» – одна из лучших команд чемпионата. В их составе собраны отличные исполнители не только уровня Единой Лиги ВТБ, но и Европы. Они сильны в нападении и играют терпеливо. Нам предстоит тяжелый матч», – сказал Перасович.
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