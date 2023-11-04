Велимир Перасович накануне встречи с «Зенитом»: «Нам предстоит тяжелый матч»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от завтрашнего матча против « » в рамках Единой лиги ВТБ.

«Зенит» – одна из лучших команд чемпионата. В их составе собраны отличные исполнители не только уровня , но и Европы. Они сильны в нападении и играют терпеливо. Нам предстоит тяжелый матч», – сказал Перасович.

«Торонто Хаскис», «Нью-Джерси Американс», «Анахайм Миккис» – такие команды были в НБА?