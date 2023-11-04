Дмитрий Кулагин о матче против «Зенита»: «Наш главный козырь – качественная и агрессивная защита»

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин заявил, что агрессивная защита будет главным козырем действующих чемпионов Лиги ВТБ в завтрашнем матче против « ».

«Подготовка к матчу проходит согласно нашему плану и очень насыщенно. За короткий период успели понять, как именно необходимо действовать для победы. Наш главный козырь – качественная и агрессивная защита.

Уверен, приезд действующего чемпиона соберет полные трибуны арены в Санкт-Петербурге. Вечер обещает быть жарким. От предстоящей игры жду борьбы на всех участках площадки и зрелищного баскетбола. Главное для меня – приносить пользу своей команде и побеждать в каждом матче», – сказал Кулагин.

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