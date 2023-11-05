Болельщик «Партизана» оштрафован и лишен паспорта на три года за сексуальные домогательства во время матча с «Басконией»

Болельщик « », который был арестован во время матча прошедшего тура с «Басконией» (83:84), оштрафован и лишен паспорта на три года за сексуальные домогательства.

Полиция Испании выдала мужчине разрешение на возвращение в Сербию.

В четвертой четверти двое болельщиков команды гостей повредили ограждение одной из фан-секций «Фернандо Буэса Арены» и несколько сидений. Местная служба безопасности приняла меры и попыталась вывести нарушителей. Во время стычки между сторонами один из болельщиков подошел к сотруднице службы безопасности и дважды поцеловал ее, пишет El Correo.

Полиция доставила нарушителя в местный участок Портал-де-Форонда. В субботу мужчина предстал перед испанским судом.

«Торонто Хаскис», «Нью-Джерси Американс», «Анахайм Миккис» – такие команды были в НБА?