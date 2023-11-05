Болельщик «Партизана» оштрафован и лишен паспорта на три года за сексуальные домогательства во время матча с «Басконией»

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Партизан Баскония болельщики Баскетбол

Болельщик «Партизана», который был арестован во время матча прошедшего тура Евролиги с «Басконией» (83:84), оштрафован и лишен паспорта на три года за сексуальные домогательства.

Полиция Испании выдала мужчине разрешение на возвращение в Сербию.

В четвертой четверти двое болельщиков команды гостей повредили ограждение одной из фан-секций «Фернандо Буэса Арены» и несколько сидений. Местная служба безопасности приняла меры и попыталась вывести нарушителей. Во время стычки между сторонами один из болельщиков подошел к сотруднице службы безопасности и дважды поцеловал ее, пишет El Correo.

Полиция доставила нарушителя в местный участок Портал-де-Форонда. В субботу мужчина предстал перед испанским судом.

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7 комментариев

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Александр
Ответ Дмитрий Рабко
Правильно ли я понял, что если бы он ей отвесил затрещину, то проблем было меньше ? И что было, если бы он поцеловал сотрудниКА ?
Вариант, где он просто никого бы не трогал, тебя не устраивает?))
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Александр
Ответ Дмитрий Рабко
Устраивает. Но всё же - какой бы вы выбрали вариант: парень поцеловал вашу дочь или отвесил ей затрещину ?
Я бы выбрал тот, где её никто не трогает. Оба ваши варианта меня не устраивают по определению.
+4
-1
+3
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Дмитрий Рабко
Правильно ли я понял, что если бы он ей отвесил затрещину, то проблем было меньше ?
И что было, если бы он поцеловал сотрудниКА ?
+6
-6
0
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SunLover
это с каких пор можно лишать паспортов других государств? или опять с переводом спортс накосячил?
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