Болельщик «Партизана» оштрафован и лишен паспорта на три года за сексуальные домогательства во время матча с «Басконией»
Болельщик «Партизана», который был арестован во время матча прошедшего тура Евролиги с «Басконией» (83:84), оштрафован и лишен паспорта на три года за сексуальные домогательства.
Полиция Испании выдала мужчине разрешение на возвращение в Сербию.
В четвертой четверти двое болельщиков команды гостей повредили ограждение одной из фан-секций «Фернандо Буэса Арены» и несколько сидений. Местная служба безопасности приняла меры и попыталась вывести нарушителей. Во время стычки между сторонами один из болельщиков подошел к сотруднице службы безопасности и дважды поцеловал ее, пишет El Correo.
Полиция доставила нарушителя в местный участок Портал-де-Форонда. В субботу мужчина предстал перед испанским судом.
«Торонто Хаскис», «Нью-Джерси Американс», «Анахайм Миккис» – такие команды были в НБА?
И что было, если бы он поцеловал сотрудниКА ?