Чима Монеке: «Поспорил с Наннэлли и Ледэем на месячную зарплату, что реализую оба штрафных броска»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Баскония Джеймс Наннэлли Зак Ледэй Чима Монеке Баскетбол

Форвард «Басконии» Чима Монеке рассказал о пари, которое он заключил с игроками «Партизана» Джеймсом Наннэлли и Заком Ледэем перед тем, как реализовал победные штрафные в матче между командами (84:83).

«Думаю, все поняли, о чем мы говорили. Они сказали, что я точно не реализую оба штрафных броска, а я ответил, что ни за что не промахнусь. В конечном итоге мы заключили пари. Поспорили на мою месячную зарплату, что я реализую оба броска.

Теперь ожидаю оплаты, когда приеду в Белград на матч против «Партизана». Именно поэтому после игры я показал знак доллара», – посмеялся Монеке.

НБА отчаянно ищет, как заставить игроков выкладываться. Очередная идея – «внутрисезонный турнир»

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