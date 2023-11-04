Болельщик «Партизана» был арестован в Витории за то, что поцеловал сотрудницу службы безопасности арены

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Матч прошедшего тура Евролиги «Баскония» – «Партизан» (84:83), который состоялся в пятницу в Витории, был омрачен несколькими инцидентами, связанными с сербскими болельщиками.

В четвертой четверти двое болельщиков команды гостей повредили ограждение одной из фан-секций «Фернандо Буэса Арены» и несколько сидений. Местная служба безопасности приняла меры и попыталась вывести нарушителей. Во время стычки между сторонами один из болельщиков подошел к сотруднице службы безопасности и дважды поцеловал ее, пишет El Correo.

Полиция доставила нарушителя в местный участок Портал-де-Форонда. В субботу мужчина предстал перед испанским судом.

Кроме того, несколько сербских болельщиков попытались проникнуть на арену до официального открытия через вход, предназначенный для персонала команды и игроков.

После матча форвард «Басконии» Чима Монеке, реализовавший победные штрафные броски, подвергся в сети расистским оскорблениям со стороны сербских болельщиков.

После инцидентов «Баскония» опубликовала официальное заявление, осуждающее действия болельщиков «Партизана».

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1 комментарий

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Oleg Olegov
Рубиалес решил пошизить за Партизан чтоли?
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