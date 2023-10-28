ACB. «Гран-Канария» – «Обрадойро», «Сарагоса» сойдется с «Ховентудом» и другие матчи

В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Гран-Канария» примет «Обрадойро», «Сарагоса» сойдется с « ».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 6-0, Барселона – 5-1, Валенсия – 5-1, Баскония – 4-2, – 4-2, Бильбао – 4-2, Обрадойро – 3-3, – 3-3, Манреса – 3-3, Андорра – 3-3, Ховентуд – 3-3, – 3-3, Тенерифе – 2-4, – 2-4, Гранада – 1-5, Паленсия – 1-5, Бреоган – 1-5, Сарагоса – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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