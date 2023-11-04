Торнике Шенгелия – MVP 6-го раунда Евролиги
Форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия признан самым ценным игроком 6-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.
В матче с «Анадолу Эфесом» (93:81) Шенгелия набрал 19 очков, 5 подборов, 6 передач, 1 перехват, спровоцировал 12 фолов у соперника и заработал 30 баллов в рейтинге эффективности. Это лучший показатель в туре.
Шенгелия ранее становился MVP 3-го раунда и первого месяца нового сезона Евролиги.
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