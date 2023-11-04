Торнике Шенгелия – MVP 6-го раунда Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Баскетбол - видео Виртус Торнике Шенгелия Баскетбол

Форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия признан самым ценным игроком 6-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

В матче с «Анадолу Эфесом» (93:81) Шенгелия набрал 19 очков, 5 подборов, 6 передач, 1 перехват, спровоцировал 12 фолов у соперника и заработал 30 баллов в рейтинге эффективности. Это лучший показатель в туре.

Шенгелия ранее становился MVP 3-го раунда и первого месяца нового сезона Евролиги.

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2 комментария

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LightWithin
Что ж, остаётся только порадоваться за бывшего армейца - молодец Торнике 👍🏻
+3
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+3
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vaslover
Крутой Уокер конечно. Его признавали МВП месяца в Евролиге и в Басконии и в ЦСКА и в Виртусе. Поищите в Европе ещё таких игроков кто получал этот приз в трёх разных командах, это будет ну ооооочень трудно.
Когда Токо ловит игровой ритм игры, когда физически и психологически грузин в порядке он просто невероятен.
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